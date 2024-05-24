Кто занял место Ивана Урганта на ТВ после бойкота: мнение продюсера

Продюсер Сергей Дворцов считает, что место Ивана Урганта на ТВ занял Павел Воля. Сергей отметил, что Павел выпустил авторское шоу, которое похоже на формат «Вечернего Урганта». Однако проект Воли оказался успешнее. Продюсер поделился мнением с изданием «Страсти».

«Будем честны, Павел Воля успешнее, чем Ваня Ургант, несмотря на то, что их шоу одновидные. Передача Воли удачнее, и это констатация факта. Паша держит марку, рейтинги. Он снимает достаточно «вкусно»», — высказался Дворцов.

Сергей допустил, что Иван может возобновить вечернее шоу. Однако, по мнению продюсера, в этом нет никакого смысла: рейтинги передачи уже не будут прежними.

«Нужно ли возвращение вечернего шоу? Только если в рамках тщеславия Вани Урганта. Если он захочет публичности, то начнет снимать шоу и делать какие-то шаги, но они будут минимальными. Рейтинги уже не будут прежними. Его не будут смотреть, потому что он высказался нехорошо о нашей стране и пытался усидеть на двух стульях. Ему нужно публично извиниться перед страной, поклонниками и взять слова назад. Вот тогда, и то не факт, наш народ его простит», — резюмировал Сергей.

Полный текст сайта «Страсти» о жизни Урганта после начала СВО читайте здесь.