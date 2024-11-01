«Кризис среднего возраста давно миновал»: раскрыт секрет третьего брака Аркадия Укупника

По словам свахи, Укупник абсолютно точно нашел свою женщину в лице Натальи. Она сумела стать композитору не только любимой женой, но и верным другом. При этом разница в 17 лет в этом союзе оказалась только во благо.

Как пояснила Анна, все дело в том, что творческие люди все немного дети, а когда рядом с Аркадием в лице любимой жены молодая Муза, то этому браку точно ничто не угрожает и с каждым годом он будет становиться только крепче.

О том, куда пропал Аркадий Укупник, и что происходит в его жизни после начала СВО, читайте здесь