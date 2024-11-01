«Кризис среднего возраста давно миновал»: раскрыт секрет третьего брака Аркадия Укупника
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Певец и композитор Аркадий Укупник уже много лет счастлив в браке с Натальей Турчинской, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте. В 58 лет он стал отцом в третий раз – его жена родила дочь Софию, когда ей исполнился 41 год. О том, почему Укупник смог остепениться только после двух неудачных браков, сайту «Страсти» рассказала сваха Анна Осипова.
«Я не раз говорила, что отцовство в зрелом возрасте благоприятно влияет на мужчин, они наслаждаются им с особым удовольствием, так как не смогли сделать этого со старшими детьми, да и начинают больше времени уделять собственному здоровью, так как хотят как можно дольше наблюдать их взросление и развитие»
Анна Осипова
Сваха
Как отметила сваха, со стороны видно, что супруги действительно счастливы в браке и, несмотря на грядущий серебряный юбилей, до сих пор вместе.
«Аркадий «девятка» (9,18, 27), родился 18 февраля под знаком свободолюбивого «Водолея». Это люди-рыцари, люди-действия и движения вперед. Как правило, у таких мужчин гармоничные отношения складываются уже в зрелом возрасте, когда накоплен опыт семейных отношений, достигнуты важные жизненные цели, а кризис среднего возраста давно миновал»
Анна Осипова
Сваха
По словам свахи, Укупник абсолютно точно нашел свою женщину в лице Натальи. Она сумела стать композитору не только любимой женой, но и верным другом. При этом разница в 17 лет в этом союзе оказалась только во благо.
Как пояснила Анна, все дело в том, что творческие люди все немного дети, а когда рядом с Аркадием в лице любимой жены молодая Муза, то этому браку точно ничто не угрожает и с каждым годом он будет становиться только крепче.
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