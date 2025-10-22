Красота от природы или рук косметолога? В чем секрет выразительной внешности Анны Заворотнюк

Несмотря на слухи, Магомед Гаджиев подчеркивает, что делать выводы о пластических вмешательствах только по фотографиям неправильно. На внешний вид влияет множество факторов — освещение, ракурс, мимика, фильтры. Иногда то, что пользователям кажется «работой косметолога», на деле оказывается просто удачным светом или профессиональным макияжем.

Анна Заворотнюк, по мнению хирурга, демонстрирует именно тот подход к уходу, который сегодня считают образцовым — сбалансированный, без фанатизма и чрезмерных объёмов.