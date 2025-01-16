Коррекция ушей, операция на челюсти и отеки: как менялась внешность Павла Прилучного

Внешность актеров всегда под пристальным вниманием зрителей, а для тех, кто работает в кадре, лицо становится главным инструментом выражения эмоций. Павел Прилучный — один из самых востребованных и харизматичных артистов российского кино. Однако его внешность не раз становилась поводом для обсуждений. Чтобы разобраться, как он сохраняет свою привлекательность и были ли у него пластические вмешательства, сайт «Страсти» обратился за комментариями к пластическому хирургу Льву Соцкому.

По словам специалиста, тип лица Павла Прилучного отличается склонностью к отечности. Это объясняется особенностями строения мягких тканей и подкожно-жирового слоя.