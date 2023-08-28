Регулярно делает процедуры: пластический хирург раскрыл секрет молодости Леонида Агутина
Пластический хирург Зимин назвал уходовые процедуры секретом молодости Агутина.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин высказался о внешности одного из самых ярких певцов отечественной сцены – Леонида Агутина. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» он признался, что 55-летний артист выглядит действительно очень хорошо и раскрыл секрет молодости звезды.
Многие поклонники предполагают, что исполнитель мог не раз лечь под нож пластического хирурга. Но эксперт считает, что дело не в хирургическом вмешательстве.
«Явных следов пластических операций (стигм) я не вижу. Хочу подчеркнуть, что на мой взгляд, мужчина должен выглядеть по-мужски. Агутин кардинально поменял свой стиль: это и прическа, и усы с бородой, и соответствующие луки с налетом брутальности. Плюс он находится в целевом значении массы тела, что и позволяет ему отлично выглядеть на свой возраст».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
При этом Дмитрий Зимин не исключает, что певец мог прибегнуть к услугам врачей-косметологов. Так как звезды шоу-бизнеса всегда находятся на виду и должны за собой ухаживать.
«Ему важно выглядеть хорошо, поддерживать интерес поклонниц, соответствовать своему эстрадному образу. Не удивлюсь, если он применяет аппаратные методики, направленные на омоложение и поддержание тонуса кожи, а также регулярно делает базовые уходовые процедуры».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Пластический хирург считает, что Леонид избрал правильную тактику и выглядит хорошо. Он выразил ему уважение не только как к человеку и мужчине, но и популярному музыканту.