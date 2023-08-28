Регулярно делает процедуры: пластический хирург раскрыл секрет молодости Леонида Агутина

Пластический хирург Дмитрий Зимин высказался о внешности одного из самых ярких певцов отечественной сцены – Леонида Агутина. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» он признался, что 55-летний артист выглядит действительно очень хорошо и раскрыл секрет молодости звезды.

Многие поклонники предполагают, что исполнитель мог не раз лечь под нож пластического хирурга. Но эксперт считает, что дело не в хирургическом вмешательстве.