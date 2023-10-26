Хирург раскрыл тайну: как 64-летнему Александру Малинину удается так хорошо выглядеть

Пластический хирург Дмитрий Зимин рассказал о том, почему певец Александр Малинин так хорошо выглядит в 64 года. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт отметил, что нужно благодарить не одного, а нескольких специалистов.

По мнению специалиста, знаменитый исполнитель романсов по своему строению, фактуре, наследственности благоприятно сложен. В этом заключается его первый секрет.