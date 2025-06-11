«Конечно, любит»: почему Вера Сотникова не может забыть Владимира Кузьмина

Актриса и телеведущая Вера Сотникова не так давно обратилась к бывшему возлюбленному, музыканту Владимиру Кузьмину. Она посвятила ему трогательный пост и призналась в чувствах. Поклонники даже подумали, что женщина никак не может забыть экс-избранника, с которым была вместе семь лет. Сваха Анна Осипова предположила в беседе с сайтом «Страсти», какие чувства испытывает актриса к бывшему.

Эксперт назвала Сотникову одной из самых красивых актрис нашего кинематографа. Она отметила яркость, ослепительную улыбку и невероятную женскую энергетику звезды, перед которой невозможно устоять ни одному мужчине.