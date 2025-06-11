«Конечно, любит»: почему Вера Сотникова не может забыть Владимира Кузьмина
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Актриса и телеведущая Вера Сотникова не так давно обратилась к бывшему возлюбленному, музыканту Владимиру Кузьмину. Она посвятила ему трогательный пост и призналась в чувствах. Поклонники даже подумали, что женщина никак не может забыть экс-избранника, с которым была вместе семь лет. Сваха Анна Осипова предположила в беседе с сайтом «Страсти», какие чувства испытывает актриса к бывшему.
Эксперт назвала Сотникову одной из самых красивых актрис нашего кинематографа. Она отметила яркость, ослепительную улыбку и невероятную женскую энергетику звезды, перед которой невозможно устоять ни одному мужчине.
«Вера – натура увлекающаяся, поэтому мужчин в ее жизни было немало. «Рак – единица» (19 июля) – это люди эмоциональные, любвеобильные, эмпатичные, вся их жизнь соткана из страстей и человеческих отношений, но при этом, единица – это лидеры, первопроходцы, всегда добивающиеся своей цели»,
Анна Осипова
Сваха
У Веры было много ярких романов, один из которых с музыкантом Владимиром Кузьминым продлился семь лет. Сваха уверена, эта пара была счастлива, и они дали друг другу то важное, что им было нужно на данном этапе жизни.
Многих удивило поздравление от Веры в день 70-летия Кузьмина, где она написала фразу: «…Обнимаю, твоя бывшая». Тут же родились предположения: «А не любит ли его Вера до сих пор? А не жалеет ли о расставании?».
«Друзья! Конечно, любит! Только не как возлюбленного, а как человека, который подарил ей счастливый отрезок жизни. Несмотря на свой имидж роковой женщины, в глубине души, Вера трогательная и понимающая. Думаю, это были искренние слова благодарности дорогому сердцу человеку, с которым связаны яркие эмоции в ее жизни. А додумывать и домысливать – это удел тех, кому больше нечем заняться»,
Анна Осипова
Сваха