«Клеймо злодея»: почему люди продолжают критиковать Дмитрия Тарасова

Анна Осипова дала совет Тарасову, как справится с критикой и хейтом. Она считает, что для этого нужно снизить градус демонстрации избыточной глянцевой картинки в медиа пространстве. И не потому что «счастье любит тишину», а потому что счастливые люди не доказывают так рьяно и не кричат о своем счастье, а просто им наслаждаются.