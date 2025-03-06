«Клеймо злодея»: почему люди продолжают критиковать Дмитрия Тарасова
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Бывший футболист и экс-супруг поющей телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продолжает отбиваться от хейтеров. Он счастливо живет с женой Анастасией Костенко и воспитывает детей, но подвергается критике из-за своих публикаций и даже романтичных видео. Сваха Анна Осипова рассказала в беседе с сайтом «Страсти», почему спортсмена до сих пор недолюбливают, и что делать звезде в такой ситуации?
«В нашей стране, где много женщин и катастрофически мало мужчин, изменники всегда будут в списках социально неодобряемых персонажей, а новая пассия такого мужчины – роковой разлучницей, которая «увела» добропорядочного мужчину из семьи. Ну как козленка на веревке. В случае с Тарасовым, его еще долго будет преследовать клеймо злодея, который обидел самую добрую, самую ранимую и самую популярную девочку страны»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что как бы Дмитрий не демонстрировал идеальную картинку счастливой многодетной семьи, как бы не старался пропагандировать традиционные семейные ценности, он навсегда останется изменником, обманщиком и предателем в глазах граждан РФ, потому что в русском менталитете всегда «в выигрыше будут те, кого надо жалеть, а не те, за кого надо радоваться».
«Вспомните подобную историю с Юлей Барановской, когда Аршавин оставил ее с тремя детьми. И как она, также как Ольга Бузова, в одночасье стала любимицей народа, потому как в России - это типичная социальная история, которую проживали многие женщины и, однозначно, она вызовет огромное сочувствие и симпатию к «брошенным» и праведный гнев к «подлецам»,
Анна Осипова
Сваха
По мнению свахи, Дмитрия Тарасова недолюбливают не только по этой причине.
«Если мы внимательно посмотрим на его лицо, то он производит впечатление человека не доброго и не искреннего. Повторюсь, что это мое личное впечатление и, возможно, на самом деле он настоящий милашка! Но я не удивлюсь, если такое же недоверие он вызывает и у многих наших сограждан»,
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова дала совет Тарасову, как справится с критикой и хейтом. Она считает, что для этого нужно снизить градус демонстрации избыточной глянцевой картинки в медиа пространстве. И не потому что «счастье любит тишину», а потому что счастливые люди не доказывают так рьяно и не кричат о своем счастье, а просто им наслаждаются.
«Но давайте посмотрим на ситуацию с другой, философской, стороны. Ведь как бы ни было больно в момент расставания той же Ольге, в итоге каждый получил то, что хотел: Дмитрий – большую, дружную семью, Оля – всенародную любовь и грандиозный взлет карьеры. Мечты сбываются! Просто мечтайте правильно»,
Анна Осипова
Сваха