«Хочется драйва, страсти»: почему расстались Елена Перминова и бизнесмен Лебедев

«Лена подошла к тому возрастному рубежу, когда человек подводит промежуточные итоги своей жизни, а проще говоря, его настигает кризис среднего возраста. Казалось бы, все есть для счастья, даже больше. Живи и радуйся! Но как раз именно у людей, которые на наш скромный взгляд, имеют все для бесконечного счастья, этот злополучный кризис проходит самым жестким и болезненным образом. Финансовая стабильность и большие возможности уже не радуют. Хочется драйва, страсти, новых впечатлений, захлестывающих эмоций, молодого тела, в конце концов! Все-таки 27 лет разницы в возрасте с супругом, это не побоюсь этого слова, ни 5, ни 10 и даже не 15. Это целая жизнь. Рано или поздно ей захотелось жить так, как нравится ей, а не так как положено по регламенту жене олигарха»,