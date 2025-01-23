«Алла Борисовна уже не та роковая женщина»: что происходит в браке Пугачевой с Галкиным*

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) покинули Россию после начала СВО. Юморист активно ведет соцсети и часто делится семейными видео. Но на последних кадрах певицы рядом нет. СМИ пишут, что экс-супруги все чаще проводят время вдали друг от друга, а их отношения переживают кризис. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, так ли это на самом деле.

Эксперт подчеркнула, что Пугачева и Галкин*, хоть и звезды большой величины, тем не менее, обычные люди со своими проблемами и переживаниями.