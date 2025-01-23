«Алла Борисовна уже не та роковая женщина»: что происходит в браке Пугачевой с Галкиным*
© Tarakanov Vadim/East News
Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) покинули Россию после начала СВО. Юморист активно ведет соцсети и часто делится семейными видео. Но на последних кадрах певицы рядом нет. СМИ пишут, что экс-супруги все чаще проводят время вдали друг от друга, а их отношения переживают кризис. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, так ли это на самом деле.
Эксперт подчеркнула, что Пугачева и Галкин*, хоть и звезды большой величины, тем не менее, обычные люди со своими проблемами и переживаниями.
«Как бы нарочито уверенно они не держались на публике, переезд в другую страну дался им крайне непросто. Ведь это не праздная поездка, не отдых и не экскурсия. Это стихийный, нервный отъезд из страны, где было отлажено все, начиная от комфортного быта всех членов семьи, заканчивая стабильной, хорошо оплачиваемой, работой, где оба находились в топе обоймы российского шоу-бизнеса»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха уверена, что все эти обстоятельства мало кому прибавят оптимизма, ресурса и здоровья.
«Тут не до романтики и не до скандалов. Надо выжить. Трудности объединяют, особенно, когда в семье двое несовершеннолетних детей, которых надо растить, учить, обеспечивать и не очень молодая мама, которая также требует пристального внимания к себе и своему здоровью. Да и Алла Борисовна уже не та роковая женщина, которая меняла поклонников, как перчатки. Сейчас их задача сплотиться и стабилизировать ту ситуацию, в которую они попали»,
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила, что Максим*, являясь главой семьи, вряд ли будет усугублять ситуацию.
«Ведь ни для кого не секрет, что именно по его вине и случился этот отъезд. И то, что Алла Борисовна, как жена декабриста, поехала за ним, однозначно имеет большое значение для Максима*. Уверена, он это оценил и благодарен ей за поддержку. Поэтому, слухов о расставании этой пары мы уж точно не услышим в ближайшие пару лет, что бы кто ни говорил и как бы не злорадствовал на эту тему»,
Анна Осипова
Сваха
Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему Алена Хмельницкая не вышла замуж во второй раз.
*(Признан иноагентом на территории РФ)