«Хочется более активного партнера»: почему жена ушла от Дмитрия Диброва

Медиа пространство разорвала новость о том, что такая крепкая пара, как Дмитрий и Полина Дибровы — разводятся. Неужели, правда? Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала, из-за чего могли расстаться знаменитости и правда ли, что причина - новый мужчина.

Сваха уверена, что каждый раз общественность удивлялась и сомневалась в искренности Полины, так как такая колоссальная разница в возрасте супругов всегда вызывала опасения, надолго ли этот брак.