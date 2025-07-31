«Хочется более активного партнера»: почему жена ушла от Дмитрия Диброва
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Медиа пространство разорвала новость о том, что такая крепкая пара, как Дмитрий и Полина Дибровы — разводятся. Неужели, правда? Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» порассуждала, из-за чего могли расстаться знаменитости и правда ли, что причина - новый мужчина.
Сваха уверена, что каждый раз общественность удивлялась и сомневалась в искренности Полины, так как такая колоссальная разница в возрасте супругов всегда вызывала опасения, надолго ли этот брак.
«Если это действительно так, то я могу сказать только одно: Полина повзрослела и стала женщиной. Рождение детей в паре не говорит об эмоциональной зрелости женщины и на тот момент разница в возрасте была не на первом месте. Скорее всего, Полина чувствовала себя защищенной, под надежным крылом взрослого, популярного, обеспеченного мужа. Дмитрий выполнял несколько ролей в этом браке, в том числе, и роль отца. А, как известно, как только дети вырастают, то вылетают из гнезда. И их надо отпустить»,
Анна Осипова
Сваха
Анна отметила, что сейчас Полина вступила в возраст самого что ни на есть, женского очарования и расцвета.
«Физиологически никто не отменял процесс старения. Полина — расцветает, Дибров — угасает. И это нормальное течение жизни. И как бы это ни звучало странным, эта разница в возрасте в 30 лет стала катастрофически ощущаться именно сейчас, когда Полина превратилась в зрелую женщину и пришло понимание, что хочется более активного партнера, как в природе. Думаю, что супруги многое дали друг другу в этом браке и будет правильным расстаться мирно и экологично для всех сторон, особенно это важно для детей»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха надеется на мудрость Диброва и благодарность Полины. Ведь, по ее мнению, все эти годы она жила, как королева и имела колоссальные возможности для собственного развития и высокого уровня жизни.
«Пусть все будет, как будет. Значит в данный момент жизни это самое наилучшее решение для них обоих. А возможно, это просто слухи. Время покажет!»
Анна Осипова
Сваха