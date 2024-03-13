«Хочет выйти победителем из кризиса»: как живет Лолита после отмены на ТВ

После «голой» вечеринки Насти Ивлеевой многие звезды столкнулись с культурой отмены, и Лолита Милявская не стала исключением. Как это событие отразилось на ее психологическом состоянии? Сможет ли она восстановиться после потрясения? Об этом сайту «Страсти» рассказала психолог Ксения Березкина.

Когда человек сталкивается с общественным давлением, он выбирает 3 пути реагирования: «бей», «замри», «беги». По мнению Ксении, Лолита выбрала стратегию «бей», записывая смелые видео с ответами на критику.

«По роликам, которые она выкладывала, можно было отследить, как менялось её настроение. Сначала её психика отказывалась признавать серьёзность ситуации, и Лолита уходила в отрицание. Отсюда — бойкие и резкие фразы в адрес обидчиков», — высказалась психолог.

Сейчас, чтобы облегчить свое состояние и пережить кризис, она использует 3 психологические защиты:

1.Опирается на философию стоицизма, то есть смотрит на происходящее с точки зрения нового опыта: «Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Это грамотный прием, который позволяет выдерживать трудности.

2.Использует технику «заземления». В соцсети она рассказывала, что занимается домашними делами: ходит в аптеку, гуляет с мамой, посещает бассейн. Таким образом Лолита возвращает себе контроль над тем, что от нее зависит. Психика в этот момент успокаивается.

3.Обращается к юмору и самоиронии. Ситуация, в которую она попала, требует гибкости и принятия. И то, и другое можно продемонстрировать, посмеявшись над собой. Лолита этим приёмом отлично владеет.

«Очевидно, что она раскаялась и хочет выйти из кризиса победителем. Лолита много раз извинилась перед теми, кого задело её поведение. Мы можем надеяться, что скоро всё уладится, и она будет радовать поклонников своим творчеством», — резюмировала эксперт.

Полный текст сайта «Страсти» о жизни Лолиты после вечеринки Насти Ивлеевой читайте здесь.