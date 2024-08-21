«Хочет получить отмщение»: почему Мария Машкова на самом деле перестала общаться с отцом
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Психолог и регрессолог Роман Цветков в разговоре с сайтом «Страсти» рассказал о том, что происходит в отношениях Владимира Машкова и его дочери Марии.
Начиная с 2022 года, в его отношениях с дочерью Марией Машковой наблюдаются большие трудности. Актриса отдалилась от отца во всех смыслах: территориально (когда переехала в США вместе с мужем и детьми), а также в своих политических взглядах. Однако время от времени Мария демонстрирует неоднозначное поведение в социальных сетях. Актриса то желает отцу оказаться на скамье подсудимых в Гааге, то публикует посты с признаниями в любви к нему. В том, что происходит в отношениях Владимира Машкова и его дочери Марии попробовал разобраться психолог Роман Цветков.
Последний громкий скандал в семье Машкова поразил не только блогеров, но и все общество. Скорее всего, на его возникновение повлияли многие скрытые факторы.
«Не исключено, что некоторые из завуалированных причин вытекают из детства известной артистки. Давайте вспомним о том, что Марию воспитывали бабушка с дедушкой, пока родители активно строили карьеру. К тому же, Владимир развелся с супругой, когда дочери не исполнилось четырех лет. В результате Маша редко видела своего отца, но всегда по нему скучала. Можно представить, что определенная обида на родителя возникла у девочки еще в детстве. Кстати, очень часто отрицательные эмоции находят выход довольно поздно, когда человек взрослеет и осознает, что хочет неким способом получить отмщение. Вполне возможно, что такой благодатной почвой в семье Машкова стали расхождения в политических взглядах, где Мария получила шанс разгуляться и бросить отцу серьезный вызов».
Роман Цветков
Психолог и регрессолог
Психолог напомнил о том, что Владимир Львович является не только одним из мощных народных артистов, но и крайне сильной личностью. Столкнувшись с расхождением в политических взглядах с ним, Мария хотела показать обществу, что она достойная дочь своего отца. Вероятно, что актрисой двигали самые противоречивые чувства, начиная от детских обид, гордыни и еще одной важной эмоции, которая называется страх.
«И здесь мы переходим к рассмотрению обратной стороны медали. Именно она может объяснить момент, связанный со странными публикациями дочери. Итак, Мария Машкова смогла выстроить хорошую и уютную жизнь в США. Однако стоит помнить о том, что Запад всегда пристально следит за всеми эмигрантами, частенько навязывая публичным личностям с помощью специальных служб необходимое поведение, которое необходимо явить обществу, чтобы сохранить все приобретенные блага. В итоге многие знаменитости попадают в затруднительное положение, вынужденные публично заявлять об определенной позиции. Именно так можно объяснить странное поведение актрисы и ее посты, которые сильно противоречат друг другу по своему содержанию. Вероятно, что Мария просто проявляет истинные эмоции, когда выражает тоску в связи с разлукой и разногласиями с отцом».
Роман Цветков
Психолог и регрессолог
Очевидно, что сейчас все взгляды прикованы к Владимиру Львовичу, который является не просто художественным руководителем театра Олега Табакова, народным артистом, но и государственным деятелем, патриотом своей страны. Однако Машков не поддается на провокации, поступающие через собственную дочь, и остается твердым в избранном пути.
«Иногда Мария пишет, что не может вернуться в Россию в любом случае, и в ее словах проскальзывают нотки грусти и сожаления. Наверняка, подобные чувства в глубине души испытывает и Владимир Машков, но он не позволяет себе никакой слабины, оставаясь сильным, уверенным и заслуживающим восхищения человеком».
Роман Цветков
Психолог и регрессолог
Ранее сайт «Страсти» разбирал отношения между актером Владимиром Машковым и его дочерью. Какое детство было у звездной наследницы, как они общались и почему перестали контактировать, читайте в нашем материале.