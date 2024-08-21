«Хочет получить отмщение»: почему Мария Машкова на самом деле перестала общаться с отцом

Психолог и регрессолог Роман Цветков в разговоре с сайтом «Страсти» рассказал о том, что происходит в отношениях Владимира Машкова и его дочери Марии.

Начиная с 2022 года, в его отношениях с дочерью Марией Машковой наблюдаются большие трудности. Актриса отдалилась от отца во всех смыслах: территориально (когда переехала в США вместе с мужем и детьми), а также в своих политических взглядах. Однако время от времени Мария демонстрирует неоднозначное поведение в социальных сетях. Актриса то желает отцу оказаться на скамье подсудимых в Гааге, то публикует посты с признаниями в любви к нему. В том, что происходит в отношениях Владимира Машкова и его дочери Марии попробовал разобраться психолог Роман Цветков.

Последний громкий скандал в семье Машкова поразил не только блогеров, но и все общество. Скорее всего, на его возникновение повлияли многие скрытые факторы.