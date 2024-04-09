Хмурый и седой: почему Иван Ургант за два года резко сдал

Специалист считает, что это связано с последними появлениями мужчины на публике. Ранее зрители наблюдали за ним на телевидении, а теперь в более бытовых ситуациях или на скорбных мероприятиях. При этом Иван все чаще появлялся с хмурым и безрадостным выражением лица.

«Как-то сразу стали бросаться в глаза и пробивающаяся седина, и отсутствие объемов тканей», – говорит хирург.

Сказать, что случилось с Ургантом за два года – непросто. То ли он объективно постарел и стал выглядеть хуже, то ли у людей поменялось восприятие.