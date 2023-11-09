Хирург рассказал, были ли пластические операции у певца Максима Леонидова
Пластический хирург Байрамукова назвала признаки, выдающие возраст певца Леонидова.
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Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что думает о внешности певца Максима Леонидова. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт отметила, что 61-летний артист хорошо выглядит для своего возраста. Но были ли у него операции или косметологические процедуры?
Специалист считает, что музыкант очень ухоженно выглядит и даже могла бы предположить, что это заслуга процедур, но есть два «но».
«Я все-таки за то, что он абсолютно естественно, скажем так, взрослеет. Потому что, во-первых, на себя обращают внимание область гусиных лапок и глубокая борозда на лбу – человек, который тщательно за собой ухаживает и делает, например, массу каких-то аппаратных процедур или прибегает к пластике, эти заметные признаки не оставил бы».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт также выделила другие проблемные зоны у артиста – это периорбитальная область, то есть верхнее и нижнее веко, руки и шея.
«Руки и шея – это вечные предатели возрастные, которые с трудом поддаются косметологической коррекции, поэтому они больше других зон склонны выдавать возраст. Традиционно на эти зоны реже обращают внимание: чаще всего люди начинают заниматься лицом и уже потом, когда-нибудь, руками и шеей. При этом, если обратить внимание на зону ногтей, нельзя не заметить, как она хорошо выглядит».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург
Эксперт не увидела у Максима Леонидова следов массового вмешательства, в том числе и косметологического.
«Я все-таки склонна думать, что он генетически выглядит так хорошо. Есть несколько таких проблем, которые даже проблемами не назовешь, но на таком идеальном лице, думаю, он вряд ли бы оставил их без внимания, если бы действительно прибегал к помощи хирургов или косметологов».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург