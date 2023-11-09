Хирург рассказал, были ли пластические операции у певца Максима Леонидова

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, что думает о внешности певца Максима Леонидова. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт отметила, что 61-летний артист хорошо выглядит для своего возраста. Но были ли у него операции или косметологические процедуры?

Специалист считает, что музыкант очень ухоженно выглядит и даже могла бы предположить, что это заслуга процедур, но есть два «но».