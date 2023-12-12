Хирург назвал несколько секретов молодости Авраама Руссо: без специалиста не обошлось

Пластический хирург Дмитрий Зимин оценил фотографии разных лет певца Авраама Руссо и раскрыл секрет его молодости. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» заявил, что 54-летний восточный мужчина точно посещает косметолога и следит за собой.

Авраам Руссо на нашей эстраде уже не одно десятилетие. Удивительно, что на кадрах в начале своего пути и сейчас – один и тот же человек, почти не изменившийся со временем. Такое впечатление, что звезда раскрыл секрет вечной молодости.

Мы попросили известного пластического хирурга Дмитрий Зимина оценить, как певцу удается не меняться годами? Имеют ли место пластические операции? Инъекционные процедуры? Или это генетика?