Хирург назвал несколько секретов молодости Авраама Руссо: без специалиста не обошлось
Хирург Зимин: певец Авраам Руссо сохранил молодость с помощью косметолога и бородки.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин оценил фотографии разных лет певца Авраама Руссо и раскрыл секрет его молодости. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» заявил, что 54-летний восточный мужчина точно посещает косметолога и следит за собой.
Авраам Руссо на нашей эстраде уже не одно десятилетие. Удивительно, что на кадрах в начале своего пути и сейчас – один и тот же человек, почти не изменившийся со временем. Такое впечатление, что звезда раскрыл секрет вечной молодости.
Мы попросили известного пластического хирурга Дмитрий Зимина оценить, как певцу удается не меняться годами? Имеют ли место пластические операции? Инъекционные процедуры? Или это генетика?
«Во-первых, надо помнить, что Авраам Руссо имеет восточные корни. А все такие мужчины чаще всего стройны, мышечно-развитые, у них хороший костный остов лица. То есть, ему повезло с генетикой. Но плюс, я думаю, он пользуется услугами косметологии. Что касается пластических операций, у меня не складывается впечатление, что он пациент пластического хирурга. Обычно я в таких случаях на веки смотрю. Так вот, блефаропластику он не делал, это точно. Поэтому секрет его молодости — генетика, косметология, регулярный уход за собой и, я думаю, что спорт. Ну и большую роль играет его общий образ: некоторая смуглость, черный цвет волос плюс дизайнерская бородка — это все идет ему в плюс».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
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