«Хайп и желание привлечь внимание»: что за накладки на зубах носят Серябкина и Прилучный

Люди известные любят эксперименты со своей внешностью. Но иногда их преображения вызывают вопросы. Так, певица Ольга Серябкина и актер Павел Прилучный вдруг появились с украшениями на зубы, которые в Америке обычно носят «плохие парни» и рэперы. Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики Андрей Хохлов рассказал в беседе с сайтом «Страсти», что он думает по поводу новых образов артистов. Что у них на зубах – гриллзы? Для чего их обычно используют? Опасно ли это для своих зубов? Сколько стоит такая красота? И считает ли стоматолог, что это красиво?