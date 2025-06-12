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Опубликовано 12 июня 2025, 04:00
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«Хайп и желание привлечь внимание»: что за накладки на зубах носят Серябкина и Прилучный

Стоматолог Хохлов рассказал, что за гриллзы носят на зубах Серябкина и Прилучный.
«Хайп и желание привлечь внимание»: что за накладки на зубах носят Серябкина и Прилучный

© Starface.ru

Люди известные любят эксперименты со своей внешностью. Но иногда их преображения вызывают вопросы. Так, певица Ольга Серябкина и актер Павел Прилучный вдруг появились с украшениями на зубы, которые в Америке обычно носят «плохие парни» и рэперы. Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики Андрей Хохлов рассказал в беседе с сайтом «Страсти», что он думает по поводу новых образов артистов. Что у них на зубах – гриллзы? Для чего их обычно используют? Опасно ли это для своих зубов? Сколько стоит такая красота? И считает ли стоматолог, что это красиво?

«И у Павла Прилучного, и Ольги Серябкиной мы видим на зубах специальные украшения, которые, скажем так, имитируют металлические коронки. Их еще называют гриллзы – декоративные зубные накладки, часто сделанные из золота или серебра, которые надеваются на зубы для создания стильного и эффектного внешнего вида. Они популярны в уличной культуре и среди популярных артистов, особенно в хип-хопе и R&B. Гриллзы могут быть постоянными, фиксируемым, съемными, которые можно надевать и снимать в зависимости от ситуации. Основная функция гриллзов – выразить индивидуальность и стиль владельца, добавить яркости в образ и подчеркнуть статус»,

Андрей Хохлов

Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики

По словам специалисты, гриллзы популярны именно в уличной культуре. И они создают у артиста соответствующий образ. Обычно такие накладки используют, когда хотят привлечь внимание. То есть это не утонченный гламурный стиль, а именно уличная культура.

Актер Павел Прилучный в гриллзах

Актер Павел Прилучный в гриллзах

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Но мы в данном случае будем рассматривать не то, насколько эти образы подходят Прилучному и уже тем более Серябкиной. Хотелось бы остановиться не на эстетической составляющей, а на функциональности. А вот с этим наблюдаются проблемы. Потому что принимать пищу с такими конструкциями на зубах однозначно неудобно. Ведь гриллзы не подгоняются под размер всего зубного ряда, поэтому всегда такое украшение будет где-то как-то выступать. Соответственно, жевать с такими накладками сложнее»,

Андрей Хохлов

Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики

Певица Ольга Серябкина с накладкой на зубе

Певица Ольга Серябкина с накладкой на зубе

© Telegram-канал Звездач

Стоматолог отметил, что чаще всего гриллзы изготавливаются индивидуально. Можно, конечно, встретить эти украшения на известных китайских сайтах, но качество там точно вызывает опасения. Андрей думает, что селебрити все-таки делают их на заказ

«Что касается возможного вреда для здоровья зубов, то здесь я не вижу проблемы. Ведь накладка просто надевается на зуб, а потом так же легко снимается, зуб она не повреждает. По поводу возможной стоимости таких накладок – здесь все индивидуально, в зависимости от материала, из которого сделано украшение. Скажем, золотые гриллзы дороже серебряных. А гриллзы с драгоценными камнями – например, с бриллиантами, - еще больше увеличивают стоимость. К тому же нужно учитывать стоимость работы. Здесь, помимо зубного техника, должен еще работать ювелир»,

Андрей Хохлов

Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики

По мнению специалиста, стоят ли все эти затраты полученного результата, решать самим героями.

«Повторюсь, я не вижу здесь особой красоты, а только – хайп и желание привлечь внимание к своей особе», – добавил стоматолог.

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