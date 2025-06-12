«Хайп и желание привлечь внимание»: что за накладки на зубах носят Серябкина и Прилучный
© Starface.ru
Люди известные любят эксперименты со своей внешностью. Но иногда их преображения вызывают вопросы. Так, певица Ольга Серябкина и актер Павел Прилучный вдруг появились с украшениями на зубы, которые в Америке обычно носят «плохие парни» и рэперы. Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики Андрей Хохлов рассказал в беседе с сайтом «Страсти», что он думает по поводу новых образов артистов. Что у них на зубах – гриллзы? Для чего их обычно используют? Опасно ли это для своих зубов? Сколько стоит такая красота? И считает ли стоматолог, что это красиво?
«И у Павла Прилучного, и Ольги Серябкиной мы видим на зубах специальные украшения, которые, скажем так, имитируют металлические коронки. Их еще называют гриллзы – декоративные зубные накладки, часто сделанные из золота или серебра, которые надеваются на зубы для создания стильного и эффектного внешнего вида. Они популярны в уличной культуре и среди популярных артистов, особенно в хип-хопе и R&B. Гриллзы могут быть постоянными, фиксируемым, съемными, которые можно надевать и снимать в зависимости от ситуации. Основная функция гриллзов – выразить индивидуальность и стиль владельца, добавить яркости в образ и подчеркнуть статус»,
Андрей Хохлов
Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики
По словам специалисты, гриллзы популярны именно в уличной культуре. И они создают у артиста соответствующий образ. Обычно такие накладки используют, когда хотят привлечь внимание. То есть это не утонченный гламурный стиль, а именно уличная культура.
«Но мы в данном случае будем рассматривать не то, насколько эти образы подходят Прилучному и уже тем более Серябкиной. Хотелось бы остановиться не на эстетической составляющей, а на функциональности. А вот с этим наблюдаются проблемы. Потому что принимать пищу с такими конструкциями на зубах однозначно неудобно. Ведь гриллзы не подгоняются под размер всего зубного ряда, поэтому всегда такое украшение будет где-то как-то выступать. Соответственно, жевать с такими накладками сложнее»,
Андрей Хохлов
Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики
Стоматолог отметил, что чаще всего гриллзы изготавливаются индивидуально. Можно, конечно, встретить эти украшения на известных китайских сайтах, но качество там точно вызывает опасения. Андрей думает, что селебрити все-таки делают их на заказ
«Что касается возможного вреда для здоровья зубов, то здесь я не вижу проблемы. Ведь накладка просто надевается на зуб, а потом так же легко снимается, зуб она не повреждает. По поводу возможной стоимости таких накладок – здесь все индивидуально, в зависимости от материала, из которого сделано украшение. Скажем, золотые гриллзы дороже серебряных. А гриллзы с драгоценными камнями – например, с бриллиантами, - еще больше увеличивают стоимость. К тому же нужно учитывать стоимость работы. Здесь, помимо зубного техника, должен еще работать ювелир»,
Андрей Хохлов
Главный врач Авторской стоматологии «Созвездие», специалист в области эстетической стоматологии и стоматолог общей практики
По мнению специалиста, стоят ли все эти затраты полученного результата, решать самим героями.
«Повторюсь, я не вижу здесь особой красоты, а только – хайп и желание привлечь внимание к своей особе», – добавил стоматолог.
Ранее стоматолог назвал риски отбеливания зубов в домашних условиях.