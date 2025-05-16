Стоматолог назвал риски отбеливания зубов в домашних условиях

Отбеливание зубов в домашних условиях — тема, вызывающая множество споров и вопросов. На первый взгляд, кажется, что различные гели, пасты и полоски — очень удобный и экономичный способ добиться белоснежной улыбки. Но так ли всё просто, как кажется на первый взгляд? Кандидат медицинских наук, консультант и диагност клиники ESTETUS Севак Барсегян рассказал сайту «Страсти», какие скрытые опасности могут подстерегать на пути к идеальной улыбке, и стоит ли рисковать здоровьем зубов ради кратковременного эффекта.

Красивая улыбка играет важную роль в социальной жизни, и белоснежные зубы являются неотъемлемой частью привлекательного образа. Поэтому отбеливание зубов уже не первый год является довольно популярной процедурой, как среди молодежи, так и среди взрослых. Однако не все готовы ходить на регулярные процедуры в клинику. Многим кажется, что это дорого, а значит есть повод задуматься о том, чтобы осветлить зубы самостоятельно. Тем более, что на маркетплейсах предостаточно гаджетов и составов, помогающих добиться желаемого эффекта.

Первое, и, пожалуй, самое главное, что привлекает людей в домашнем отбеливании — его доступность. В отличие от профессиональных процедур в клиниках, которые могут быть дорогими, домашние средства зачастую стоят значительно дешевле. Кроме того, процесс можно проводить в любое время и в комфортных условиях собственного дома.

Второй важный фактор в этом вопросе — безболезненность процедуры. В отличие от той же профессиональной чистки, где при плохом состоянии зубов и десен могут применять анестезию, использование полосок или специальных паст выглядит не таким пугающим. Особенно это может быть важно для людей, которые боятся стоматологов или не любят уколы.

Но, конечно же, это несет с собой и риски: только квалифицированный специалист сможет заметить на приеме признаки каких-то заболеваний полости рта, начинающийся кариес, да и в целом корректно провести диагностику.

Самостоятельно обнаружить проблемы не получится, да и вычистить полностью тот же поддесневой налет тоже. Поэтому важно понимать, что, обращаясь за отбеливанием в клинику, вы не только получите красивые, чистые и белые зубы, но и сможете предотвратить многие проблемы, о которых даже не подозреваете, осуществляя уход дома.

Какими средствами обычно отбеливают зубы в домашних условиях

Существует множество средств для домашнего отбеливания зубов. Самыми популярными считаются отбеливающие полоски (это самые простые в использовании и относительно недорогие средства, которые продаются без рецепта и рекомендации врача), гели и капы (этот вариант требует больше времени и усилий), а также зубные пасты со специальным эффектом (они предоставляют мягкое осветление при регулярном использовании).

Есть еще народные «составы», такие как сода, лимонный сок, активированный уголь или даже перекись водорода. Они подкупают некоторых любителей «натуральности» благодаря своей доступности и простоте рецептов. Но использовать из все же довольно рискованно: из-за высокой абразивности можно сильно повредить эмаль и получить больше вреда, чем пользы.

Стоит ли покупать различные средства и отбеливать зубы в домашних условиях или лучше делать это в клинике

Покупка средств для домашнего использования может быть оправданной, если вы хотите сэкономить деньги и время. Однако стоит помнить о возможных рисках: неправильное использование препаратов может привести к повреждению эмали или десен. Поэтому важно тщательно изучать инструкции и выбирать средства с проверенной эффективностью.