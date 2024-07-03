«Какая рыбка — такая и наживка»: почему Наталья Штурм не может встретить достойного мужчину

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни эффектной исполнительницы Натальи Штурм. Эксперт в эксклюзивном комментарии объяснила, в чем видит проблему у женщины.

Наталья Штурм, прославившаяся в далекие 90-е своим творческим союзом с Александром Новиковым и выпустившая хит всех времен и народов «Окончен школьный роман», быстро вспыхнула на эстрадном небосклоне и также быстро погасла. Долгие годы о ней не было ничего известно, но несколько лет назад она вновь появилась в репортажах светской хроники, только не с музыкальными хитами, а с подробностями своей личной жизни.

О ее неудачных браках все известно в подробностях и это грустные истории, которые часто заканчивались трагично. Но мало кто знает, что Наталья окончила Литературный институт и выпустила серию книг собственного сочинения, которые были удостоены благосклонной оценки критиков. Но яркая внешность, эпатаж и желание нравиться публике всегда перевешивало ее творческие таланты. Наталья никогда не стеснялась демонстрировать себя в смелых нарядах в соцсетях, отхватывая огромную порцию как хейта, так и восторженных откликов, тем самым подогревая не всегда здоровый интерес к себе. А уж известие о том, что она теперь невинна, повергло в шок широкую аудиторию. Естественно, что от поклонников не было отбоя и, Анна уверена, нет отбоя и сейчас. Но вот вопрос: от каких?