Как Пелагея из «барышни-крестьянки» превратилась в роковую красотку: отвечает хирург
Пластический хирург Вдовин заявил, что Пелагея делала подтяжку лица мезонитями.
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Известный пластический хирург Александр Вдовин в беседе с порталом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности певицы Пелагеи. Специалист оценил по фото возможные хирургические вмешательства и предполагаемые аппаратные или инъекционные методики.
Певица Пелагея на сцене с четырехлетнего возраста, и можно сказать, что за ее взрослением следила вся страна. Сначала из маленькой девочки Пелагея превратилась в аппетитную «барышню-крестьянку», а сейчас это уже роковая красотка.
«Пелагея в последнее время очень постройнела, и это, конечно, сказалось на ее лице. Пропала отечность, ушли пухлые щечки. Поскольку у Пелагеи – деформационный тип старения (самый распространенный среди женщин), то в ее случае важным является поддерживать себя в форме и не набирать лишний вес. Именно тогда получится справляться с брылями и поплывшим овалом лица. В то же время я вижу, что ее нынешний облик — не только результат похудения, но и хорошо подобранных процедур. Во-первых, не исключено, что у нее была операция по удалению комков Биша, потому что изменился овал лица, а простым похудением это не объяснишь. Во-вторых, наверняка были вставлены мезонити, которые тоже делают четче контур лица. И однозначно Пелагея прибегала к аппаратным и инъекционным процедурам».
Александр Вдовин
Пластический хирург
По мнению специалиста, из аппаратных процедур это могли быть игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) и RF-лифтинг Thermage. Все эти процедуры не зря называют альтернативой пластической хирургии, потому что они оказывают мгновенный и стойкий эффект лифтинга. У 37-летней певицы явно стали более очерчены скулы, изменилось качество кожи.
«На старых фото певицы можно было заметить следы акне, теперь же с лицом Пелагеи явно поработал грамотный косметолог дерматолог. Наверняка певица прошла курс пилингов — обычно при угревой сыпи рекомендованы молочные или миндальные. Кроме того, не исключено, что была либо фототерапия, либо ELOS-терапия. Обе они позволяют проводить комбинированное лечение акне с отличным результатом. Из инъекционных процедур были однозначно ботокс, гиалуроновая кислота, биоревитализация. Это видно и по качеству кожи, и по отсутствию морщин».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Пластический хирург обратил внимание на зубы артистки. Нельзя не заметить, что она установила виниры. В сочетании с ортодонтическим лечением это обычно тоже дает хорошие результаты, когда лицо визуально вытягивается.
«Подводя итог, хочу сказать, что певица находится в отличной форме, может быть, самой лучшей за последнее время. Видно, что она тщательно следит за собой, но все вмешательства косметологов и хирургов — очень деликатные, которые не меняют кардинально внешность, а корректируют мелкие недостатки и подчеркивают достоинства».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Ранее пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал внешность 61-летней певицы Алены Свиридовой и даже заметил у нее шрам.