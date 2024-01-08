Как Пелагея из «барышни-крестьянки» превратилась в роковую красотку: отвечает хирург

Известный пластический хирург Александр Вдовин в беседе с порталом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности певицы Пелагеи. Специалист оценил по фото возможные хирургические вмешательства и предполагаемые аппаратные или инъекционные методики.

Певица Пелагея на сцене с четырехлетнего возраста, и можно сказать, что за ее взрослением следила вся страна. Сначала из маленькой девочки Пелагея превратилась в аппетитную «барышню-крестьянку», а сейчас это уже роковая красотка.