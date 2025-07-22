«Изменения, которые очень бросаются в глаза»: что делала со своим лицом Ольга Орлова

«У Орловой есть изменения, которые очень бросаются в глаза – это изменение посадки хвоста брови. По крайней мере на последних фотографиях певицы я не увидела следов верхней блефаропластики, а вот изменения посадки хвоста брови заметны. Также у нее очень хороший угол челюсти. Я предполагаю, что все-таки была выполнена эндоскопическая подтяжка. Но это, подчеркну, лишь предположение. Потому что не видя близко человека, только по фотографии, сложно давать точную оценку. Возможно, это было общая подтяжка. Но судя по тому, что Ольга носит распущенные волосы, которые открывают лицо, виски и прочее, речь наверняка идет именно об эндоскопической подтяжке как верхней трети, так и средней и нижней трети лица»,