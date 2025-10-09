«История не про искренность, а про игру»: почему люди не верят в отношения Башарова с актрисой
Телеведущий и актер Марат Башаров откровенно рассказал о том, как познакомился с 38-летней актрисой Асей Борисовой. Артист признался, что разработал хитрый план, чтобы организовать свидание, сделав вид, что это общая актерская рыбалка, и даже уговорил продюсера «приказать» Борисовой быть там.
«Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку... Вот так попалась на крючок моя золотая рыбка, которую я очень люблю», — делился Башаров.
Эксперт по коммуникациям, психолог, автор книги «Как прожить в браке без брака» и комиксов для мам и пап «Навигатор для родителей» Таня Василькова в беседе с сайтом «Страсти» усмотрела в этой романтичной истории тревожные сигналы. По ее мнению, такое знакомство больше похоже на спектакль.
«В данном случае первое свидание можно назвать большим спектаклем. Просто иногда люди, которые работают вместе, путают отношения в деловом пространстве с тем, что происходит в семье. В итоге театр как профессия продолжается в личной жизни, что приносит много проблем, ведь часто это история не про искренность, а про игру»,
Василькова отметила, что ключевой вопрос — насколько партнерам будет комфортно в созданной искусственной реальности.
«Может быть, их устроит подобный момент, но не исключено, что однажды захочется «опустить занавес»... чтобы посмотреть друг другу в глаза без масок»,
Специалист подчеркнула, что для успеха таких отношений оба партнера должны быть готовы к «домашнему спектаклю», что характерно для актерской среды. В противном случае, когда «все маски будут сорваны», пару могут ждать сложности.
«Очень часто в отношениях многих людей не хватает именно искренности и естественности. План по «захвату» женщины, которая нравится, − довольно изобретательный и предприимчивый способ, но не всегда работает так, как надо. В долгосрочной перспективе может сильно захотеться как раз-таки неподдельности в чувствах и в определенных ситуациях. Вот почему судьба союза, конечно, под большим вопросом, и многое зависит от того, выдержат ли два человека в отношениях реальность без прикрас и хватит ли у них усилий и компетенции выстраивать свой союз, работая над ним тогда, когда «все маски будут сорваны с лица»,
Несмотря на скепсис, психолог пожелала влюбленным благополучный исход.
