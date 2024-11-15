«Ищет женщину, похожую на мать»: почему Иван Янковский влюбился в Диану Пожарскую
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Звездный наследник и актер Иван Янковский счастлив в браке с Дианой Пожарской, которая родила ему ребенка. Многие поклонники отмечают, как девушка похожа на его мать Оксану Фандеру. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что думает об этом.
Иван Янковский – бесспорное явление в нашей современной российской киноиндустрии. Красивый, талантливый, харизматичный, он совершил настоящий переворот в мире кинематографа и развеял теорию о том, что на детях гениев природа отдыхает.
Безусловно, внимание приковано к актеру не только благодаря его очевидному таланту, но и к его личной жизни, так как Иван не просто красивый потомок великой актерской династии, но и несмотря на свой достаточно молодой возраст, уже счастливый муж и отец.
Супруга актера также из мира кино, Диана Пожарская, молодая, красивая, талантливая актриса, которая в данный момент посвятила себя семье, а в свет со своим знаменитым мужем выходит нечасто.
Окружающие отметили, что Диана очень похожа на маму Ивана, красавицу-актрису Оксану Фандеру. Что это? Глубокая привязанность? Определенный типаж? Или простое совпадение?
«Да три в одном. Я не психолог, но точно могу сказать, что мальчики очень привязаны к матери и ее образ лейтмотивом проходит через всю их жизнь. Хорошо, если отношения складываются теплые и бережные. Но даже, если это не так, подсознательно мужчина часто ищет женщину, похожую на мать, либо внешне, либо внутренне. И нет ничего удивительного, что Иван рядом с такой очаровательной Дианой нашел свое счастье, а быть похожей на роскошную Фандеру – это большой комплимент», – объяснила сваха.
Многие задаются вопросом, как при такой бешеной популярности и невероятных соблазнах оставаться верным своей избраннице?
«Все вполне объяснимо. Иван родился 30 октября под знаком яркого, сильного «Скорпиона». Бытует мнение, что мужчины данного знака самые искушенные и меняют партнерш, как перчатки. Это не совсем так. Скорпионы любят и ненавидят как в последний раз. И пока он любит – это самый верный, преданный и любящий человек на свете. Он сам не предает, но и не прощает предательства окружающим. Для своей семьи он сделает все и никакие самые невероятные искушения не смогут помешать его счастью», – добавила сваха.
Анна Осипова уверена, что Диана не просто любимая женщина, но и партнер, соратник, большой друг для Ивана по жизни. Это и есть тот фундамент, на котором держатся самые крепкие союзы.
«Страсть угасает, красота увядает, молодость проходит, но если вера, доверие и дружба между людьми остаются, то их не разрушить ничем, так как в этом и заключается та самая суть нашей жизни. Я думаю, это про пару Ивана и Дианы», – подытожила эксперт.
Ранее сваха Анна Осипова рассказала, как Хабенский смог построить новую семью после смерти первой жены.