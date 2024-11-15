«Ищет женщину, похожую на мать»: почему Иван Янковский влюбился в Диану Пожарскую

Звездный наследник и актер Иван Янковский счастлив в браке с Дианой Пожарской, которая родила ему ребенка. Многие поклонники отмечают, как девушка похожа на его мать Оксану Фандеру. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что думает об этом.

Иван Янковский – бесспорное явление в нашей современной российской киноиндустрии. Красивый, талантливый, харизматичный, он совершил настоящий переворот в мире кинематографа и развеял теорию о том, что на детях гениев природа отдыхает.

Безусловно, внимание приковано к актеру не только благодаря его очевидному таланту, но и к его личной жизни, так как Иван не просто красивый потомок великой актерской династии, но и несмотря на свой достаточно молодой возраст, уже счастливый муж и отец.

Супруга актера также из мира кино, Диана Пожарская, молодая, красивая, талантливая актриса, которая в данный момент посвятила себя семье, а в свет со своим знаменитым мужем выходит нечасто.

Окружающие отметили, что Диана очень похожа на маму Ивана, красавицу-актрису Оксану Фандеру. Что это? Глубокая привязанность? Определенный типаж? Или простое совпадение?