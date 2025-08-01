«Грамотно и аккуратно»: что делала со своим лицом Татьяна Куртукова

Татьяна Куртукова буквально в одночасье стала мегазвездой. Так, ее «Матушка-Земля» набрала в одной из соцсетей уже около 3 миллиардов просмотров. И, конечно, в такой внезапной популярности сыграла свою роль внешность певицы. С одной стороны, она выглядит очень естественно, с другой – ухоженно. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, делала ли звезда что-то со своей внешностью.