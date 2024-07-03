Фотошоп или операции: ровному лицу Кристины Орбакайте без изъянов нашлось объяснение
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Пластический хирург Любовь Гауэр в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, какие изменения заметила во внешности певицы Кристины Орбакайте. Недавно звезда вышла на связь с публикой и удивила идеально ровным и гладким лицом. Что это – фотошоп или удачные процедуры у специалиста?
«В свои 53 года Кристина Орбакайте выглядит замечательно. У певицы идеальный контур нижней трети лица, хотя обычно в этом возрасте уже появляются достаточно большие избытки кожи в данной области − брыли, носогубные складки и так далее. Не думаю, что такого эффекта возможно добиться лазерами, нитями и прочими косметологическими процедурами. К тому же около ушной области также очень ровные контуры, без кожных складок. Так что здесь можно предположить SMAS-лифтинг лица. Именно благодаря этой операции достигается подобный эффект».
Любовь Гауэр
Пластический хирург
Специалист отметила скуловую зону Орбакайте, которая всегда была у нее выражена, и с годами ничего не изменилось. По словам хирурга, сейчас у скул все тот же хороший контур, отсутствуют выраженные носогубные складки. Добиться такого результата возможно с помощью эндоскопической подтяжки средней трети лица через разрезы в височной области.
«Если смотреть на надбровную дугу, которая находится на хорошем уровне, и на отсутствие избытков кожи под бровями, то можно предполагать эндоскопическую подтяжку лба и бровей. Конечно, учитывая, что мы смотрим на фотографии из соцсетей, не исключено, что имеет место какая-то ретушь снимков или фильтров, поэтому полноценно оценить всю картину невозможно».
Любовь Гауэр
Пластический хирург
Эксперт считает, что для своих лет Кристина выглядит очень хорошо, и ее лицо почти идеально ровное. Это говорит о грамотном косметологическом уходе, потому что какие бы операции не были сделаны, работа с качеством кожи – это только косметология.
Ранее мы писали о том, что дорогостоящие духи Кристины Орбакайте раскритиковали в Сети.