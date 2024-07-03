Фотошоп или операции: ровному лицу Кристины Орбакайте без изъянов нашлось объяснение

Эксперт считает, что для своих лет Кристина выглядит очень хорошо, и ее лицо почти идеально ровное. Это говорит о грамотном косметологическом уходе, потому что какие бы операции не были сделаны, работа с качеством кожи – это только косметология.

Ранее мы писали о том, что дорогостоящие духи Кристины Орбакайте раскритиковали в Сети.