«Аромат просто никакой»: дорогостоящие духи Кристины Орбакайте раскритиковали в Сети

Духи Кристины Орбакайте за 40 тысяч рублей не впечатлили поклонников. Об этом стало известно «Страстям».

В январе 2022 года итальянский парфюмерный бренд Tiziana Terenzi объявил о коллаборации с Кристиной Орбакайте. Под руководством певицы были выпущены духи под названием Kristina. Флакончики с ароматом от знаменитости до сих пор можно приобрести в сетевых магазинах. Так, духи объемом 100 мл продаются за 40 тысяч рублей.

Отзывы на парфюм смешанные. Многие поклонники Орбакайте ожидали от духов гораздо большего.

«Протестировав вчера аромат я осталась разочарована полностью! Аромат звучит акварельно, немного ирисово, сыро, прохладно, слегка подкурено, даже больше по-мужски отстраненно, сырость и легкая отдушка освежителя, дальше думаю догадаетесь. Аромат просто никакой», — написала одна из покупательниц.

Другая женщина отметила, что аромат слишком стойкий и навязчивый.

«Слишком уж назойливая, свербящая нота в нём присутствует, которая меня заставила через час мыть руки с хозяйственным мылом и щеткой, ибо обычное косметическое мыло не смогло смыть этот аромат», — написала она.

Отметим, что согласно открытым источникам, Кристина Орбакайте не является соучредителем каких-либо компаний. В настоящий момент у певицы, несмотря на то, что она уехала из России, есть только действующее ИП. Не исключено, что знаменитость подписала с парфюмерным брендом договор, позволяющий использовать ее имя в обмен на отчисления процента с продаж духов.

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