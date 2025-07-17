Филлеры, ботокс или аллергия? Почему Седокова выглядит опухшей на новых фото

«На первый взгляд, может показаться, что некоторая отечность лица – следствие инъекций филлеров или ботокса. Но, на мой взгляд, здесь, чуть подпухшее лицо – скорее, аллергическая реакция на что-либо. Ведь сейчас идет сезон аллергии, а Анна Седокова, судя по ее соцсетям – аллергик. Так что я бы «ставила» на аллергию, чем на филлеры – по крайней, у меня создается такое впечатление после изучения фото»,