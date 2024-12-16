«Этот метод довольно строгий»: диетолог рассказала, как Бородиной удалось похудеть на 12 кг

Врач-диетолог и нутрициолог Кристина Пришвина опровергла вмешательство косметических процедур в похудение Бородиной. Она считает, что телеведущая сбросила вес благодаря диетам и голоданиям. При этом Кристина заявила о рисках в методах Ксении по избавлению от лишнего веса. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Одним из самых известных методов, о которых она упоминала, является диета Дюкана*. Это низкоуглеводная и высокобелковая диета, которая состоит из нескольких фаз. Сначала нужно есть только белки, потом добавляются овощи, а дальше постепенно вводятся углеводы и жиры. Этот метод помогает быстро сбросить вес, но он довольно строгий и может вызвать дефицит витаминов и минералов, а также увеличить нагрузку на почки, если придерживаться его долго. Также Ксения говорила о таких низкоуглеводных диетах, как кето* или палео*, которые ограничивают углеводы и делают акцент на белках и жирах. Это может хорошо работать для быстрого похудения, но такие диеты могут вызывать проблемы с пищеварением (например, запоры), поскольку в них недостаточно клетчатки, а также увеличивать уровень холестерина, если потреблять много насыщенных жиров. Кроме того, из-за исключения определенных продуктов возникает риск дефицита витаминов и минералов. Ксения также упоминала о применении периодического голодания* — метода, когда есть можно только в определенное время дня. Это помогает снизить калорийность рациона и улучшить обмен веществ, но важно, чтобы этот подход был сбалансированным и не приводил к перееданию в «окне» для еды», — высказалась диетолог.

С точки зрения медицины, эти методы помогают сбросить вес, но они имеют свои риски. Особенно, если диеты слишком строгие или долго придерживаться такого режима питания. Например, слишком низкий уровень углеводов или белков может нарушить баланс витаминов и минералов, а высокое потребление белка — перегрузить почки. Периодическое голодание тоже не всегда подходит каждому, особенно если есть проблемы с желудком или обменом веществ.

Для поддержания результата Ксения Бородина придерживается определенных правил. Можно выделить несколько факторов.

Ксения неоднократно говорила, что она следит за рационом и предпочитает дробное питание (небольшие приемы пищи 4-5 раз в день). Бородина упоминала о снижении потребления углеводов, а также исключении продуктов, которые могут способствовать набору веса — например, мучного, сладкого и жирного.

Сейчас Ксения активно занимается спортом, что также способствует поддержанию формы. Она регулярно тренируется в фитнес-клубах и увлекается танцами. Это помогает поддерживать хороший тонус мышц и ускоряет обмен веществ.