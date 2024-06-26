«Это важно для их брака»: психолог назвала секрет крепкого союза Николаева и Проскуряковой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова уже 14 лет демонстрируют стабильные и гармоничные отношения. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, их брак остается крепким и счастливым. В беседе с изданием «Страсти» психолог Лидия Вебер заявила, что супруги смогли найти баланс между творческими амбициями и семейной жизни. В этом, по мнению эксперта, и заключается секрет их продолжительного союза.

«Юлия активно развивает свою карьеру в киноиндустрии, демонстрируя независимость и стремление к личностному росту. Игорь поддерживает её в этом, что свидетельствует о взаимоуважении и признании личных границ каждого из супругов. Это помогает им находить баланс между семейной жизнью и профессиональными амбициями», — считает эксперт.

Также Лидия отметила, что в паре присутствуют взаимная поддержка и понимание.

«Основой их отношений является глубокая взаимная поддержка и уважение. Оба супруга активно занимаются творческой деятельностью, что помогает им лучше понимать друг друга и поддерживать в профессиональных начинаниях. Игорь Николаев продолжает свою музыкальную карьеру, а Юлия успешно развивает себя в киноиндустрии, снимаясь в сериалах и фильмах», — высказалась эксперт.

Лидия обратила внимание на то, что Юлия первой призналась в своих чувствах к Игорю. По мнению психолога, поступок Проскуряковой заложил основу для честных и открытых отношений. Прямота и искренность в выражении чувств стали ключевыми элементами их брака, помогая строить доверительные отношения и крепкую эмоциональную связь.

Кроме того, Николаева и Проскурякову объединяют общие интересы и ценности.

«Творчество играет важную роль в их жизни и является объединяющим фактором для супругов. Общие интересы и стремление к развитию позволяют им находить общий язык и поддерживать друг друга на пути к новым достижениям. Совместное воспитание дочери Вероники также укрепляет их семейные узы и создаёт дополнительные точки соприкосновения», — высказалась психолог.

Также Вебер не исключает, что Юлия могла увидеть в Игоре отца. Это часто происходит в браках с большой разницей в возрасте.

«Женщины иногда ищут в партнерах черты, которых им не хватало в детстве. Игорь Николаев, в свою очередь, нашёл в Юлии не только спутницу жизни, но и источник вдохновения, что также важно для их брака», — резюмировала эксперт.

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