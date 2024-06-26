Композитор Игорь Николаев все реже стал появляться на публике. С 2020 года у артиста начались проблемы со здоровьем, а в 2023 году он оказался в критическом состоянии, пережив обширный инфаркт. Тем не менее, исполнитель хита «Малиновое вино» не завершает музыкальную карьеру и успокаивает поклонников – он еще будет радовать творчеством много лет. О том, что произошло с Игорем Николаевым, его личная жизнь, чем он сейчас занимается и сколько зарабатывает, узнал портал «Страсти».

Творческий путь Игоря Николаева

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Холмске в семье поэта-мариниста. С самого детства у Игоря проявлялись творческие способности, поэтому мать отвела его в музыкальную школу. Мальчик обучался игре на скрипке. После школьного выпускного Николаев уехал в Москву, где поступил в училище при консерватории имени Петра Чайковского. В 1980 году Игорь защитил дипломную работу и стал специалистом эстрадного отделения.

Завершив обучение, музыкант стал сотрудничать с Аллой Пугачевой. Певица пригласила его работать клавишником в вокально-инструментальный ансамбль «Рецитал». Николаев написал для Пугачевой песни «Айсберг» и «Расскажите, птицы», которые стали народными хитами и принесли ему славу талантливого композитора.

В 1985 году карьера Игоря вышла на новый уровень. Тогда на «Песне года» прозвучали его новые композиции: «Паромщик», спетый Пугачевой, и «Комарово» в исполнении Игоря Скляра. Публика тепло приняла песни, и многие артисты захотели сотрудничать с Николаевым.

В 1986 году музыкант начал развивать сольную карьеру. В этот период были написаны «Мельница», «День рождения», «Выпьем за любовь». В 1988 году он выступил на «Песне года» с «Королевством кривых зеркал», ставшим синглом одноименной пластинки.

В 1990 году Игорь познакомился с начинающей певицей Наташей Королевой. Их знакомство переросло в дуэт, и появились песни. А «Дельфин и русалка» была принята не только российской публикой, но и зарубежной. Королева и Николаев выступили с одноименной программой в Нью-Йорке в известном зале Madison Square Garden. Успех за границей позволил ему начать сотрудничество со многими иностранными коллегами. Он написал песни для Роуз и Синди Лопер из США, японки Токико Като и шведской вокалистки Лизы Нильссон.

В 2001 году музыкант получил «Золотой граммофон» за альбом «Пять причин».

В 2008 году на конкурсе «Новая волна» Николаев устроил творческий вечер. Мероприятие запомнилось тем, что он вышел на сцену с начинающей певицей Юлией Проскуряковой, ставшей его женой. Артисты исполнили трек «Что-то в этом есть». После мероприятия Игорь сделал перерыв от творческой деятельности на 9 лет. В 2015 году Николаев вернулся на эстраду с альбомом «Линия жизни».

В 2019 году музыкант отправился в тур по России и Белоруссии с шоу «Лучшие и новые песни».

В 2021 году Игорь отпраздновал 60-летие на сцене «Крокуса». Концерт должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен.

В 2023 году Николаев представил композицию «18 лет». Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, музыкант продолжает заниматься творчеством. В 2024 году Игорь и Юлия Проскурякова анонсировали премьеру песни «Родные люди».