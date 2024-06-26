Инфаркт, слухи о разводе и новый бизнес: что сейчас происходит с Игорем Николаевым
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Композитор Игорь Николаев все реже стал появляться на публике. С 2020 года у артиста начались проблемы со здоровьем, а в 2023 году он оказался в критическом состоянии, пережив обширный инфаркт. Тем не менее, исполнитель хита «Малиновое вино» не завершает музыкальную карьеру и успокаивает поклонников – он еще будет радовать творчеством много лет. О том, что произошло с Игорем Николаевым, его личная жизнь, чем он сейчас занимается и сколько зарабатывает, узнал портал «Страсти».
Творческий путь Игоря Николаева
Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Холмске в семье поэта-мариниста. С самого детства у Игоря проявлялись творческие способности, поэтому мать отвела его в музыкальную школу. Мальчик обучался игре на скрипке. После школьного выпускного Николаев уехал в Москву, где поступил в училище при консерватории имени Петра Чайковского. В 1980 году Игорь защитил дипломную работу и стал специалистом эстрадного отделения.
Завершив обучение, музыкант стал сотрудничать с Аллой Пугачевой. Певица пригласила его работать клавишником в вокально-инструментальный ансамбль «Рецитал». Николаев написал для Пугачевой песни «Айсберг» и «Расскажите, птицы», которые стали народными хитами и принесли ему славу талантливого композитора.
В 1985 году карьера Игоря вышла на новый уровень. Тогда на «Песне года» прозвучали его новые композиции: «Паромщик», спетый Пугачевой, и «Комарово» в исполнении Игоря Скляра. Публика тепло приняла песни, и многие артисты захотели сотрудничать с Николаевым.
В 1986 году музыкант начал развивать сольную карьеру. В этот период были написаны «Мельница», «День рождения», «Выпьем за любовь». В 1988 году он выступил на «Песне года» с «Королевством кривых зеркал», ставшим синглом одноименной пластинки.
В 1990 году Игорь познакомился с начинающей певицей Наташей Королевой. Их знакомство переросло в дуэт, и появились песни. А «Дельфин и русалка» была принята не только российской публикой, но и зарубежной. Королева и Николаев выступили с одноименной программой в Нью-Йорке в известном зале Madison Square Garden. Успех за границей позволил ему начать сотрудничество со многими иностранными коллегами. Он написал песни для Роуз и Синди Лопер из США, японки Токико Като и шведской вокалистки Лизы Нильссон.
В 2001 году музыкант получил «Золотой граммофон» за альбом «Пять причин».
В 2008 году на конкурсе «Новая волна» Николаев устроил творческий вечер. Мероприятие запомнилось тем, что он вышел на сцену с начинающей певицей Юлией Проскуряковой, ставшей его женой. Артисты исполнили трек «Что-то в этом есть». После мероприятия Игорь сделал перерыв от творческой деятельности на 9 лет. В 2015 году Николаев вернулся на эстраду с альбомом «Линия жизни».
В 2019 году музыкант отправился в тур по России и Белоруссии с шоу «Лучшие и новые песни».
В 2021 году Игорь отпраздновал 60-летие на сцене «Крокуса». Концерт должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен.
В 2023 году Николаев представил композицию «18 лет». Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, музыкант продолжает заниматься творчеством. В 2024 году Игорь и Юлия Проскурякова анонсировали премьеру песни «Родные люди».
Проблемы со здоровьем Игоря Николаева
26 марта 2020 года стало известно о госпитализации Игоря с подозрением на коронавирус. В «Коммунарке» у композитора выявили очаговую пневмонию. 7 апреля его выписали из больницы. После выписки Николаев написал пост, в котором обратился с благодарностью к врачам и поклонникам, переживавшим за его здоровье.
В сентябре 2023 года композитор попал в больницу из-за проблем с сердцем: он перенес обширный инфаркт. Telegram-канал 112 писал, что Николаева госпитализировали в тяжелом состоянии. Сообщалось, что музыкант был экстренно прооперирован: ему поставили два стента. Через несколько дней стало известно, что Николаев перенес коронарное шунтирование. Операция смогла стабилизировать Николаева, и в октябре его выписали из больницы.
Спустя три месяца Николаев смог вернуться к работе. В беседе с The Voice музыкант признался, что полностью восстановился после проблем с сердцем.
«Чувствую себя намного лучше. Через три месяца после операций уже поехал на гастроли. Доктора разрешили. Со здоровьем сейчас нет проблем», — высказался Николаев.
Чем Игорь Николаев занимается сейчас
Оставлять музыкальную карьеру Игорь Николаев в ближайшее время не планирует. Артист по-прежнему дает концерты, пишет песни, а также снимается в различных телевизионных программах.
Одно из ближайших выступлений артиста запланировано на 8 июля. По информации Ura.ru, он споет на приеме свердловского губернатора Евгения Куйвашева в честь старта «Иннопрома». Кроме того, вокалист планирует провести концерты в Беларуси, Южно-Сахалинске, Москве и Сочи. После этого он возьмет перерыв до ноября. А дальше у него расписан график до декабря этого года.
Что касается новых песен, то одну из последних он выпустил вместе с женой Юлией в мае. Она называется «Родные люди».
Также Николаев не так давно стал бизнесменом. Он зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Под своим брендом в ближайшие 10 лет он может продавать алкогольную, безалкогольную и молочную продукцию.
Сколько зарабатывает Игорь Николаев
Гонорары Игоря Николаева с возрастом не уменьшились, а приумножились. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что артист сейчас очень востребован, и на покой он пока не собирается.
«На самом деле Игорь замечательный человек, артист, безумно талантливый трудяга. Он работает всегда 24 на 7, и ему вроде бы не помеха семья. На данный момент у него гонорары высокие. То есть одно его выступление стоит в районе 3-4 миллионов рублей по Москве. В регионах чуть поменьше. Частные корпоративы - в районе 5 миллионов рублей. Он востребованный сейчас, пишет очередной альбом, у него стартует фестиваль в июле. Он держит марку, продолжает вдохновлять своих поклонников», - заявил шоумен.
Так как сейчас Николаев выпускает не такие громкие песни, как раньше, многие предполагают, что для вдохновения ему нужна новая жена. Неспроста же все свои хиты он посвящал именно любимым женщинам. Однако, как считает Дворцов, личная жизнь никак не влияет на талант композитора.
«Ему новая жена не нужна, чтобы писать хиты, потому что его вдохновение — это его же творчество. Он может черпать вдохновение отовсюду. Если он захочет, конечно, новую супругу найдет, женится, да и, как говорится, счастье ему будет, но я думаю, что не сейчас. Сейчас он все-таки больше зациклен на продвижении», - поделился мнением Сергей Дворцов.
Личная жизнь Игоря Николаева
Игорь Николаев был женат трижды, и все супруги были его музами, каждой он посвящал свое творчество. Первую любовь композитор встретил еще в школе. С Еленой Кудряшовой он сидел за одной партой и быстро понял, что питает к однокласснице теплые чувства. Их роман продолжился и после окончания старших классов, а в 18 лет у них родилась дочь Юлия. Несмотря на юный вопрос, Николаев хотел ребенка, поэтому уделял все свободное время малышке. Так в благополучии семья прожила семь лет, пока артист не встретил Наташу Королеву.
Певица младше Николаева на 11 лет, но его это вовсе не смущало. Его тянуло к Наташе, хоть он и был в браке, и она стала его новым источником вдохновения. Королева признавалась, что первое время сопротивлялась чувствам, так как понимала, что композитор женат, но потом сдалась.
Когда исполнитель ушел от жены, в 1992 состоялась свадьба «дельфина» и «русалки». Их называли одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Артисты были не только супругами, но и творческими партнерами, вместе выпускали хиты. Но через несколько лет после заключения брака стало появляться много проблем, которые в последствии и привели к расставанию.
Союз начал рушиться после того, как у Наташи умер отец. Николаев пытался поддерживать молодую жену, стал заменять ей родителя. Композитор постоянно поучал певицу, пытался ею командовать, а она меняться не желала. Также остро в семье стоял вопрос детей. Игорь Николаев очень хотел, чтобы Королева родила ему ребенка и все время на нее давил. Вокалистка же из-за юного возраста не хотела спешить, поэтому все время отказывала мужу. В итоге бесконечные ссоры и скандалы в паре привели к разводу, который был официально оформлен в 2001 году.
Третьей и на данный момент последней женой Игоря Николаева стала Юлия Проскурякова. С ней, как и с Королевой, у композитора большая разница в возрасте – артистка младше супруга на 23 года. Познакомились они в 2006 году во время гастролей певца. Настойчивая фанатка смогла пробиться к нему через охрану, чтобы пообщаться, и он сразу обратил на нее внимание. Однако первые годы между ними была лишь только дружба.
Принять романтические чувства друг к другу Николаев и Проскурякова смогли только к 2010 году. Тогда и состоялась их свадьба. А спустя пять лет у них родилась дочь Вероника.
Несмотря на то, что на публике семейная пара постоянно демонстрирует счастье, хейтеры не успокаиваются и все время говорят о приближающемся разводе. Слухов стало еще больше после того, как Николаев попал в больницу, и пользователи стали обсуждать, что именно жена довела его до инфаркта. Однако, как заявлял Николаев, никакие сплетни о его отношениях с супругой не соответствуют действительности.
В чем секрет крепкого брака Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой: мнение психолога
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова уже 14 лет демонстрируют стабильные и гармоничные отношения. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, их брак остается крепким и счастливым. Психолог Лидия Вебер считает, что супруги смогли найти баланс между творческими амбициями и семейной жизни. В этом, по мнению эксперта, и заключается секрет их продолжительного союза.
«Юлия активно развивает свою карьеру в киноиндустрии, демонстрируя независимость и стремление к личностному росту. Игорь поддерживает её в этом, что свидетельствует о взаимоуважении и признании личных границ каждого из супругов. Это помогает им находить баланс между семейной жизнью и профессиональными амбициями», — считает эксперт.
Также Лидия отметила, что в паре присутствуют взаимная поддержка и понимание.
«Основой их отношений является глубокая взаимная поддержка и уважение. Оба супруга активно занимаются творческой деятельностью, что помогает им лучше понимать друг друга и поддерживать в профессиональных начинаниях. Игорь Николаев продолжает свою музыкальную карьеру, а Юлия успешно развивает себя в киноиндустрии, снимаясь в сериалах и фильмах», — высказалась эксперт.
Лидия обратила внимание на то, что Юлия первой призналась в своих чувствах к Игорю. По мнению психолога, поступок Проскуряковой заложил основу для честных и открытых отношений. Прямота и искренность в выражении чувств стали ключевыми элементами их брака, помогая строить доверительные отношения и крепкую эмоциональную связь.
Кроме того, Николаева и Проскурякову объединяют общие интересы и ценности.
«Творчество играет важную роль в их жизни и является объединяющим фактором для супругов. Общие интересы и стремление к развитию позволяют им находить общий язык и поддерживать друг друга на пути к новым достижениям. Совместное воспитание дочери Вероники также укрепляет их семейные узы и создаёт дополнительные точки соприкосновения», — высказалась психолог.
Также Вебер не исключает, что Юлия могла увидеть в Игоре отца. Это часто происходит в браках с большой разницей в возрасте.
«Женщины иногда ищут в партнерах черты, которых им не хватало в детстве. Игорь Николаев, в свою очередь, нашёл в Юлии не только спутницу жизни, но и источник вдохновения, что также важно для их брака», — резюмировала эксперт.