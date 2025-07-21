«Это тревожный знак»: опасно ли похудение Алены Водонаевой
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За последние месяцы блогер Алена Водонаева заметно похудела и стала выглядеть более хрупкой, чем когда-либо. Некоторые пользователи соцсетей называют ее новую фигуру эталоном, но большая часть считают ее худобу тревожным звоночком. Сама Алена утверждает: «Я просто ем меньше». Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, нормальна ли такая худоба или женщина близка к анорексии.
Эксперт отметила, что на новых фотографиях блогер выглядит стройно, но почти аскетично. У Алены ключицы и тазовые кости ярко выражены, ягодицы и бедра потеряли округлость, руки стали тонкими, а черты лица заострились. Несмотря на заявленные 57 кг при росте 175 см, визуально создается впечатление веса около 53–54 кг, так как слишком мало подкожного жира. При заявленных параметрах ее индекс массы тела (ИМТ) — около 18,6. Это нижняя граница нормы. Но ИМТ не отражает состояния мышечной массы. А у Алены, судя по всему, мышечный тонус минимален — возможно, из-за отсутствия силовых тренировок.
Алена признается, что силовые тренировки ей запрещены после микроинсультов. Единственный вид активности — длительные прогулки. Без силовой нагрузки мышцы начинают «уходить», особенно у женщин после 35–40 лет. Визуально это проявляется как дряблость в области рук и ног, уменьшение плотности тела и потеря тонуса. Но стоит помнить, что при снижении мышечной массы замедляется и метаболизм, так как в состоянии покоя организму требуется меньше энергии.
Прогулки, безусловно, помогают сохранить общую подвижность, нормализовать давление, поддерживать психоэмоциональное состояние. Но этого мало для развития сердечно-сосудистой выносливости, силы кора, гибкости и координации. Это ключевые параметры физической формы после 40 лет. Возможно, Алена добавила стретчинг, йогу или пилатес. Это является отличной альтернативой при запрете силовых тренировок.
«На последних фото видно, что у Алены минимальный жировой процент, но при этом вероятно заниженная плотность мышц. Такое тело выглядит «тонким», но при нагрузке может быстро уставать. Но стоит отметить, что такую структурность без спорта также могут давать «инъекции для похудения»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Алена не скрывает: исключила соусы, жареное, мучное, сладкое и даже молочные продукты. Ее рацион — это смузи, овощи, мясо и минимум углеводов. После имплантации зуба, например, она питалась только жидкой пищей.
«В результате — минус 5 кг всего за неделю. И это тревожный знак. Резкое похудение — это почти всегда потеря жидкости и мышц, а не жира»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Эксперт отметила, что Алена Водонаева ввела себе в правила очень полезные вещи, которые стоит взять на заметку.
Отказ от фастфуда, сахара и алкоголя — полезен для фигуры и сосудов. Белковый уклон в питании — правильная стратегия для снижения жира. Прогулки — хороший способ активизировать метаболизм без перегрузки.
Но есть и привычки, вызывающие вопросы.
Полное исключение жиров и молочных продуктов. Это риск дефицита кальция, витаминов D и жирных кислот. Снижение веса до критических отметок может негативно сказаться на женском здоровье и гормональном фоне, привести к аменореи, снижению либидо.
«Железная дисциплина Алены в вопросах питания конечно вызывает только похвалу. Но за идеальной внешностью могут скрываться внутренние дисбалансы. При такой худобе важно не упустить момент, когда тело перестает справляться. Главное не количество килограммов, а качество тела, уровень энергии и здоровье в целом»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ