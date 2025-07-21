«Это тревожный знак»: опасно ли похудение Алены Водонаевой

За последние месяцы блогер Алена Водонаева заметно похудела и стала выглядеть более хрупкой, чем когда-либо. Некоторые пользователи соцсетей называют ее новую фигуру эталоном, но большая часть считают ее худобу тревожным звоночком. Сама Алена утверждает: «Я просто ем меньше». Врач-диетолог, нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, нормальна ли такая худоба или женщина близка к анорексии.

Эксперт отметила, что на новых фотографиях блогер выглядит стройно, но почти аскетично. У Алены ключицы и тазовые кости ярко выражены, ягодицы и бедра потеряли округлость, руки стали тонкими, а черты лица заострились. Несмотря на заявленные 57 кг при росте 175 см, визуально создается впечатление веса около 53–54 кг, так как слишком мало подкожного жира. При заявленных параметрах ее индекс массы тела (ИМТ) — около 18,6. Это нижняя граница нормы. Но ИМТ не отражает состояния мышечной массы. А у Алены, судя по всему, мышечный тонус минимален — возможно, из-за отсутствия силовых тренировок.