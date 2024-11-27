«Это не заслуга Екатерины»: как Андреевой удается справляться с казусами в эфире

Телеведущая Екатерина Андреева всегда стойко держится в кадре, даже когда случаются инциденты. Напомним, что недавно у нее во время программы сломался стул, и она не растерялась – замешкалась на доли секунды, а затем продолжила вести программу. Или все помнят ситуацию, когда сзади нее выбежала женщина с плакатом – Екатерина так же продолжила вести программу. Как ей удается «сохранять лицо» при любой ситуации? Откуда такая стойкость? Опыт работы на ТВ или ее личные качества? Поведение телеведущей анализирует психолог Роман Цветков в беседе с сайтом «Страсти».

«Обычно психологи, рассматривая поведение Андреевой, подчеркивают, что здесь мы имеем дело с синегрией личных качеств и многолетнего опыта в тележурналистике. Давно известно, что работа на телевидении требует от ведущих постоянной готовности к непредвиденным ситуациям. И Андреева – в том числе благодаря своему многолетнему опыту, подчеркивают обычно психологи, научилась быстро адаптироваться к любым происшествиям и сохранять спокойствие», – поделился эксперт.

Но у психолога с 38-летним стажем Романа Цветкова есть свои мысли по поводу «особенности» Андреевой.

«На мой взгляд, в данном случае мы имеем дело с интроспекцией. Это – не просто самоанализ, а глубокое исследование внутреннего мира, позволяющее приобрести осознанность своих мыслей, чувств и потребностей. Это инструмент самопознания, помогающий разобраться в сложных внутриличностных процессах и достичь более глубокого понимания себя», – отметил Роман.

Он подчеркнул, что главная цель интроспекции – осознание своего истинного «Я», своей сущности, ценностей и мотиваций. Это путь к самоидентификации, пониманию взаимосвязи между ощущениями, эмоциями, мыслями и поведением. Интроспекция позволяет рассмотреть свои внутренние конфликты, проанализировать причины проблемных переживаний и найти способы их преодоления. Она помогает отделить реальные потребности от навязанных социумом или подсознательными установками.

Ключевой компонент интроспекции – умение управлять вниманием. Внимание, хотя и едино, можно условно разделить на «внешнее» и «внутреннее». Внешнее направлено на восприятие внешнего мира, внутреннее – на внутренние переживания. Направлять внимание во внутренний мир – это как фокусироваться на предмете во внешнем мире, но с одним важным отличием: интенсивность переживаний может усиливаться. Это особенно актуально при работе с неприятными переживаниями, что может привести к сопротивлению и желанию избегать самоанализа. Мастерство интроспекции позволяет не только понять себя, но и эффективно использовать это понимание гармонии.

«Таких людей обычно никогда невозможно застать врасплох. Хотя, уверен, если спросить у Екатерины, откуда у нее эта выдержка и самообладание, она не даст вам четкого ответа. Максимум – «Я не знаю, оно так само получается». У нее это – внутреннее, - интроспекция – это как раз и есть путь внутрь себя, ведь там живут в нас гены предков. Поэтому это даже не заслуга Екатерины, это зов ее предков», – добавил психолог.

Полный материал о том, кем в детстве мечтала стать Екатерина Андреева, почему вышла замуж за иностранца и как относится к конфузам в прямом эфире, читайте здесь.