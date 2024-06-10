«Невооруженным глазом заметно»: почему Анжелика Варум резко постарела за короткое время

Пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала изменения во внешности певицы Анжелики Варум. В беседе с сайтом «Страсти» специалист раскрыла секреты знаменитости.

Анжелика Варум всегда была этакой девочкой-виденьем: тонкая, хрупкая, вызывающая желание защитить. С годами певица немного набрала вес, однако все равно продолжала оставаться нежной и утонченной.

В отличие от других представительниц шоу-бизнеса Анжелика давно приняла решение стареть естественно. Она не раз признавалась, что боится уколов и операций, поэтому предпочитает исключительно уходовые процедуры. В итоге не так давно поклонники, увидев в соцсетях фото певицы без макияжа, дружно признали, что выглядит сильно старше своего возраста.

Мы попросили известного пластического хирурга, врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову оценить внешность певицы и рассказать, действительно ли она заметно «сдала» в последнее время.