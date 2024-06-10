«Невооруженным глазом заметно»: почему Анжелика Варум резко постарела за короткое время
© Starface.ru
Пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала изменения во внешности певицы Анжелики Варум. В беседе с сайтом «Страсти» специалист раскрыла секреты знаменитости.
Анжелика Варум всегда была этакой девочкой-виденьем: тонкая, хрупкая, вызывающая желание защитить. С годами певица немного набрала вес, однако все равно продолжала оставаться нежной и утонченной.
В отличие от других представительниц шоу-бизнеса Анжелика давно приняла решение стареть естественно. Она не раз признавалась, что боится уколов и операций, поэтому предпочитает исключительно уходовые процедуры. В итоге не так давно поклонники, увидев в соцсетях фото певицы без макияжа, дружно признали, что выглядит сильно старше своего возраста.
Мы попросили известного пластического хирурга, врача дерматолога-косметолога Мадину Байрамукову оценить внешность певицы и рассказать, действительно ли она заметно «сдала» в последнее время.
«Глядя на фото Анжелики Варум, создается ощущение, что она ограничивается уходовыми процедурами. И вся ее молодость и красота держатся на хорошей генетике – в плане кожи. Анжелика сама по себе никогда не являлась и не является эталонной красавицей. Но при этом у нее от природы — очень хорошая кожа. Плюс - у нее не было резких рывков в массе тела. А это всегда важно, если мы говорим о внешности женщины».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Пластический хирург отметила, что с возрастом она плавно прибавляла в весе. Но это сыграло ей только в плюс в плане внешности – лишний вес дает некоторое натяжение кожи.
«При этом мы видим у нее достаточно выраженные мимические морщины: невооруженным глазом заметно, что она игнорирует инъекции ботокса. Кстати, обратите внимание, что ее муж Леонид Агутин, который хоть и находится в хорошей физической форме, но при этом у него лицо — тоже с достаточно выраженными глубокими мимическими морщинами. Видимо, это у них такой семейный подход к вопросам старения».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Подводя итог, специалист обратила внимание на генетически хорошую кожу у Варум. Также она придерживается норм питания и режима сна-бодроствования.
«За счет этого она на данный момент выглядит достаточно неплохо, хотя при этом нет ощущения, что она пристально следит за своей внешностью. Варум совершенно не молодится, видимо, ее устраивает, что она выглядит на свой возраст и ничего с этим делать не собирается».
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова назвала причины «перекошенного» лица у певицы Алены Апиной.