«Ей проще»: почему Ани Лорак выбирает мужчин ниже ее статусом
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Певица Ани Лорак пережила развод с турком, от которого родила дочь. А теперь она счастлива в отношениях с испанцем Исааком Виджраку. Мужчина сделал звезде предложение руки и сердца, но будет ли она счастлива с ним в браке? Сваха Анна Осипова разобрала отношения артистки в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти».
Ани Лорак - не только обладательница яркого, роскошного голоса с диапазоном в 4,5 октавы, но и очень красивая молодая женщина с непростой судьбой.
Эксперт отметила, что Каролина (настоящее имя певицы) родилась 27 сентября, и как большинство представителей воздушного знака «Весов», очень ранимая, добрая и великодушная натура. Такие люди смотрят на мир широко распахнутыми глазами и до самой старости верят в чудеса.
«Уверена, что в детстве она не проходила мимо бездомных котят и, несмотря на свой звездный статус, в душе осталась такой же нежной и доброй девочкой. К тому же «девятки» (9, 18, 27) – это люди рыцари, трудяги, «помогатели», это те, кто всегда помогут, протянут руку помощи и не пройдут мимо чужой беды», - поделилась сваха.
По мнению Анны, певица недооценивает себя как женщину и в глубине души ей кажется, что она недостойна в отношениях самого лучшего.
«Ей проще находится с мужчиной гораздо ниже себя по социальному статусу, так она чувствует себя в безопасности. Что это, детские травмы или неуверенность в себе – ответит только психолог», – подчеркнула эксперт.
Судя по тому, что новый возлюбленный певицы не из мира шоу-бизнеса, да и не из бизнеса вовсе, это еще ни о чем не говорит. Анна напомнила – не надо забывать, что сама Ани Лорак из очень простой семьи и пережила в своей жизни много боли, горя и лишений, а ведь это просто так не проходит. Можно ли ему доверять, любовь ли это? Все эти вопросы волнуют окружающих и тех, кто искреннее переживает за артистку.
«Видно, что сейчас она счастлива и наслаждается отношениями, но что это, крепкий союз на долгие годы или снова опыт – покажет только время. Нам остается пожелать ей счастья и наблюдать за трансформациями, которые обязательно будут», – резюмировала сваха.
Ранее сваха Анна Осипова рассказала, согласится ли 18-летняя Аврора родить Лепсу детей.