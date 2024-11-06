«Ей проще»: почему Ани Лорак выбирает мужчин ниже ее статусом

Певица Ани Лорак пережила развод с турком, от которого родила дочь. А теперь она счастлива в отношениях с испанцем Исааком Виджраку. Мужчина сделал звезде предложение руки и сердца, но будет ли она счастлива с ним в браке? Сваха Анна Осипова разобрала отношения артистки в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти».

Ани Лорак - не только обладательница яркого, роскошного голоса с диапазоном в 4,5 октавы, но и очень красивая молодая женщина с непростой судьбой.

Эксперт отметила, что Каролина (настоящее имя певицы) родилась 27 сентября, и как большинство представителей воздушного знака «Весов», очень ранимая, добрая и великодушная натура. Такие люди смотрят на мир широко распахнутыми глазами и до самой старости верят в чудеса.

«Уверена, что в детстве она не проходила мимо бездомных котят и, несмотря на свой звездный статус, в душе осталась такой же нежной и доброй девочкой. К тому же «девятки» (9, 18, 27) – это люди рыцари, трудяги, «помогатели», это те, кто всегда помогут, протянут руку помощи и не пройдут мимо чужой беды», - поделилась сваха.

По мнению Анны, певица недооценивает себя как женщину и в глубине души ей кажется, что она недостойна в отношениях самого лучшего.