«Это ее привычка»: как Марине Юдашкиной удается быть стройной в 65 лет
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Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко рассказал о стройности вдовы модельера Валентина Юдашкина – Марины. В эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» она порассуждала о том, как женщине удается так хорошо выглядеть.
Некоторые люди с возрастом становятся лучше, мудрее, даже симпатичнее и стройнее. Многие скажут – генетика. Может быть, но генетика определяет всего 20% событий в нашем организме, все остальное в наших руках.
Кропотливая систематическая работа, ежедневный труд с заботой о своем организме – вот то, что действительно помогает сохранять цветущий внешний вид, качественное состояние здоровья и блеск в глазах, несмотря на возраст. Подтверждением этого могут служить недавние фото Марины Юдашкиной. Потрясающая женщина, которая несмотря на жизнь в бешеном ритме, сотнями бессонных ночей, напряженной работы мозга не потеряла себя. Потому что с юности каждый день своей волей двигала себя вперед в карьере, изучении нового, построении своей империи и семьи. Как ей это удается?
Сама Марина Юдашкина признавалась, что всю жизнь следит за фигурой, стараясь поддерживать себя в хорошей форме. Известно, что с 17 лет она выступала на подиумах, работала в модельном бизнесе. Там каждый лишний десяток граммов отслеживается, поэтому приходится себя держать в определенных рамках.
«С точки зрения долгосрочной перспективы здоровый контроль веса и забота о метаболизме очень хорошо воспринимается нашим головным мозгом. Ведь постоянно повторяющийся набор действий воспринимается мозгом как привычка. И если удалось закрепить эти действия, мозг будет их постоянно помнить и не сможет сбиться с правильного ритма. Марина Юдашкина всю жизнь ведет правильный и здоровый образ жизни. Это ее привычка. Ей «важно оставаться легкой, но выносливой, несмотря на возраст». И ее образ жизни прекрасно ей позволяет это сделать».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
В понятие здоровый образ жизни входит отказ от вредных привычек. Безусловно, правильно подобранный и разнообразный рацион, который учитывает все основные потребности организма. Посильная физическая активность, которая помогает держать мышцы в тонусе, профилактирует их старение и дарит позитивные эмоции.
Также работа по восстановлению и сохранению нормальных биоритмов. Именно они помогают нивелировать последствия постоянных стрессов, внутри которых живет современный человек. А также помогает контролировать аппетит.
Поддержка нутрицевтиками по необходимости, косметические процедуры, массажи. Диспансеризация организма, как главный элемент заботы о своем организме, поддержки энергетических ресурсов, сохранение выносливости и работоспособности, в которых нуждается организм в любом возрасте.
«Предположу, что именно такой системный подход к своему организму использует талантливый дизайнер. Это обеспечивает основу для столь цветущего внешнего вида, утонченной стройности и крепкого здоровья Марины Юдашкиной. Хочу пожелать ей оставаться такой целеустремленной, выносливой, лучезарной и невероятно стильной, какой мы и привыкли ее видеть».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age