«Это ее привычка»: как Марине Юдашкиной удается быть стройной в 65 лет

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко рассказал о стройности вдовы модельера Валентина Юдашкина – Марины. В эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» она порассуждала о том, как женщине удается так хорошо выглядеть.

Некоторые люди с возрастом становятся лучше, мудрее, даже симпатичнее и стройнее. Многие скажут – генетика. Может быть, но генетика определяет всего 20% событий в нашем организме, все остальное в наших руках.

Кропотливая систематическая работа, ежедневный труд с заботой о своем организме – вот то, что действительно помогает сохранять цветущий внешний вид, качественное состояние здоровья и блеск в глазах, несмотря на возраст. Подтверждением этого могут служить недавние фото Марины Юдашкиной. Потрясающая женщина, которая несмотря на жизнь в бешеном ритме, сотнями бессонных ночей, напряженной работы мозга не потеряла себя. Потому что с юности каждый день своей волей двигала себя вперед в карьере, изучении нового, построении своей империи и семьи. Как ей это удается?