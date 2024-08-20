Алкоголь повышает аппетит: раскрыт секрет похудевшей на 14 килограммов Алены Апиной
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Певица Алена Апина сообщила, что смогла похудеть на 14 килограммов благодаря полному отказу от алкоголя, полноценному сну и занятиям с хореографом. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога, Wellness-Health-коуча, эксперта Anti-Age Натальи Лазуренко, действительно ли можно избавиться от лишнего веса при выполнении таких простых условий или же исполнительница хита «Электричка» лукавит.
Первое открытие – здоровый сон
Как пояснила специалист, здоровый сон является одним из главных условий для успешной борьбы с лишними килограммами. Дело в том, что для выработки ряда гормонов важно именно «ночное время». В полном объеме они смогут выделиться при условии, что человек спит.
Так, например, соматотропный гормон способствует разрушению жировых клеток и увеличению окисления (распада) жиров, что способствует снижению жирового запаса в организме. Это может привести к уменьшению веса и улучшению композиции тела.
Во-вторых, Соматотропный гормон стимулирует рост и развитие мышц, улучшает их восстановление после физической нагрузки и способствует увеличению мышечной массы.
Поскольку мышечная ткань имеет более высокую скорость превращения энергии, это также может способствовать увеличению скорости обмена веществ и сжиганию жировых отложений даже в покое.
Еще один важный ночной гормон – Мелатонин. Его вырабатывает шишковидная железа в мозге, которая регулирует цикл сна и бодрствования. Мелатонин также оказывает влияние на обмен веществ, участвуя в процессе сжигания жиров.
Повышенный уровень этого гормона может способствовать снижению аппетита и улучшению метаболизма, что помогает в контроле веса.
Оба гормона, при условии, что они вырабатывались в правильное время и в полном объеме, способны оказывать положительное воздействие на стрессоустойчивость, контролировать уровень насыщения и снижать аппетит.
Второе открытие – полный отказ от алкоголя
Не секрет, что алкоголь – не вода. Это жидкий энергетически заряженный прием пищи. И, как правило, в основе этого напитка был некий углеводный продукт, как ягода (например, виноград), который затем прошел этап ферментирования.
В итоге получается продукт, который содержит и спирт, и углевод. Это быстрая и дешевая энергия, с одной стороны. Организм получает плотный для усвоения продукт, который никакой пользы не несет, а если он сочетался с дополнительными углеводами из соков (в коктейлях, например), то калорийность такого продукта вырастает в разы.
«Естественно, алкоголь не стимулирует снижение веса. Кстати, алкоголь негативно влияет на все аспекты работы организма, в том числе на процессы детокса, такие важные с годами. Ну и конечно, если присутствует сбой ночного сна, то однозначно необходимо снизить дозу и кратность употребления. А еще лучше отказаться полностью. Ведь нет абсолютно безопасной дозы алкогольного напитка. Тем более, что всем известно, что алкоголь редко, когда используется сам по себе. Аппетит на фоне употребления этого напитка повышается, и лишняя доза может спровоцировать переедание или употребление вообще незапланированной пищи»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Задержка жидкости – еще одна из причин почему стоит все же отказаться от употребления алкоголя. Даже маленькая порция напитка способна задержать неприличное количество лишней жидкости. На весах ожидаемого результата не будет, настроение падает, работоспособность тоже.
«Поэтому, я считаю, что Алена Апина приняла для себя разумное решение. И результат порадовал не только саму певицу, но и поклонников ее таланта. Тем более, что физическая активность у певицы очень высокая – работа с хореографом и тренером. Выведение алкоголя из организма может сделать тело пассивным, малоподвижным и тяжелым. А это совсем не то, что нужно для качественного снижения и удержания веса»
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age