Алкоголь повышает аппетит: раскрыт секрет похудевшей на 14 килограммов Алены Апиной

Певица Алена Апина сообщила, что смогла похудеть на 14 килограммов благодаря полному отказу от алкоголя, полноценному сну и занятиям с хореографом. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога, Wellness-Health-коуча, эксперта Anti-Age Натальи Лазуренко, действительно ли можно избавиться от лишнего веса при выполнении таких простых условий или же исполнительница хита «Электричка» лукавит.

Первое открытие – здоровый сон

Как пояснила специалист, здоровый сон является одним из главных условий для успешной борьбы с лишними килограммами. Дело в том, что для выработки ряда гормонов важно именно «ночное время». В полном объеме они смогут выделиться при условии, что человек спит.

Так, например, соматотропный гормон способствует разрушению жировых клеток и увеличению окисления (распада) жиров, что способствует снижению жирового запаса в организме. Это может привести к уменьшению веса и улучшению композиции тела.

Во-вторых, Соматотропный гормон стимулирует рост и развитие мышц, улучшает их восстановление после физической нагрузки и способствует увеличению мышечной массы.

Поскольку мышечная ткань имеет более высокую скорость превращения энергии, это также может способствовать увеличению скорости обмена веществ и сжиганию жировых отложений даже в покое.

Еще один важный ночной гормон – Мелатонин. Его вырабатывает шишковидная железа в мозге, которая регулирует цикл сна и бодрствования. Мелатонин также оказывает влияние на обмен веществ, участвуя в процессе сжигания жиров.