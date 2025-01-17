Съемки в кино, роман с молодым бизнесменом и траур: как живет Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном
© Starface.ru
Актриса Алена Хмельницкая, в фильмографии которой десятки кассовых проектов, начала свою карьеру еще в 12 лет и до сих пор держит планку. Режиссеры приглашают звезду киноленты «Сердца трех» на главные роли, и уже на 2025 год у нее запланированы громкие премьеры. Однако, что касается личной жизни Алены, здесь поклонникам известно немногое, так как она предпочитает не афишировать происходящее вне камер. Как сейчас живет Хмельницкая, почему во второй раз не вышла замуж и к 54-м годам не получила ни одной награды — узнал портал «Страсти».
Чем известна Алена Хмельницкая
Алена Хмельницкая родилась в семье артистов балета, но с юных лет знала, что не пойдет по стопам отца и матери. Она тоже мечтала о сцене. Только хотела на ней не танцевать, а перевоплощаться в разных героинь. Родители поддержали стремление дочери стать актрисой, и после школы Хмельницкая поступила в Школу-студию МХАТ на курс Ивана Тарханова.
Карьера Алены началась еще до окончания ВУЗа. Параллельно с учебой она играла в театре «Ленком», где ее заметил лично Марк Захаров. Но со временем актриса узнала, что такое съемки в кино, и предпочла фильмы спектаклям.
Первую значимую роль Хмельницкая получила в 1992 году в киноленте «Сердца трех». Чтобы попасть в проект актриса ездила на пробы трижды, но в последствии режиссер Владимир Попков не пожалел, что нанял именно ее, так как Алена полюбилась публике.
После актриса снималась в таких фильмах как «Ландыш серебристый», «Три полуграции», «Самая красивая», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Русские амазонки», «За полчаса до весны» и многих других.
Также Алена примеряла и роль телеведущей. В 1994 году она впервые появилась в программе «Утренняя почта». А уже в 2000-х годах вела ток-шоу «Ты и я» с Тиграном Кеосаяном.
Роман с Кончаловским, брак с Тиграном Кеосаяном и развод
Когда Алена была еще совсем молода, у нее закрутился роман с режиссером Егором Кончаловским. Однако даже на тот момент они оба понимали, что ничего серьезного из этого не выйдет.
«Никто не думал, чтобы создавать семью. Это был легкий роман. Это была юность, молодость и без каких-то планов», - делилась актриса в программе «Судьба человека».
Сейчас Хмельницкая с теплотой вспоминает ту интрижку, тем более, что благодаря ей она познакомилась со своим бывшим мужем Тиграном Кеосаяном. Именно Кончаловский представил ее телеведущему. Произошло это так — журналист пришел на спектакль в «Ленком» и после предложил подвезти режиссера и Алену, которые на тот момент были увлечены друг другом. Уже спустя время актриса вновь встретилась с Тиграном по работе и стала общаться с ним более тесно. В итоге дружба переросла в любовь, и в 1993 году они поженились. У супругов совпадали ценности, они оба мечтали о крепкой семье и при этом не мешали работе друг друга. Спустя год после свадьбы у них родилась дочь Александра. А второй ребенок — Ксения — появилась уже только через 16 лет. Но на тот момент актриса и телеведущий уже были близки к разводу.
Хмельницкая прожила в браке с Кеосаяном 20 лет. В 2014 году они решили расстаться.
«Мы пошли в разные стороны. Долгое время мы были командой. Творческой, родителями детей. А потом перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Я даже не знаю, почему мы такие. Эта тема исчерпала себя», - говорила о причине развода Алена.
Как живет Алена Хмельницкая сейчас
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян доказали, что развод не означает, что бывшие супруги должны прекратит общение. Расставшись, они сохранили дружбу. Причем актриса тепло отзывается о нынешней жене телеведущего Маргарите Симоньян. Однако сама Алена после разрыва союза с экс-мужем наладить личную жизнь не смогла. В 2016 году появилась информация, что у нее роман с бизнесменом Александром Синюшиным. Многие поклонники не принимали эту пару, так как предприниматель на 13 лет младше. Но до ЗАГСа у них так и не дошло. В марте 2024 года Хмельницкая и Синюшин расстались.
12 января 2025 года актриса отметила день рождения. Ей исполнилось 54 года. Но масштабно отмечать праздник она не стала, так как, по ее признанию, переживает непростой период. В конце прошлого года она потеряла тетю, с которой была очень близка. Затем Алена узнала о госпитализации и клинической смерти бывшего мужа.
«Внутри полный развал… Есть, о чем подумать… Но важнее и сложнее чувствовать! Это очень больно иногда, но полезно… Попробуйте, дорогие люди! И берегите свои души и здоровье», - делилась артистка с аудиторией.
Подробнее о ее состоянии рассказывала Эвелина Бледанс. По ее словам, Хмельницкая, узнав о состоянии Кеосаяна, буквально погрузилась в транс. Она сильно переживает за него.
«И Алена Хмельницкая, и его взрослые дочери, и все остальные сейчас находятся в трансе. Если бы он сказал об этом раньше, они хотя бы были бы готовы к этому. Мы страдаем и плачем, а мужчины отвечают своими инфарктами, инсультами и даже комой, как в случае с Тиграном», - рассказывала Эвелина.
Кроме того, тяжелым ударом для актрисы стала смерть коллеги Евгении Добровольской. Она делилась, что новости о ее кончине до сих пор не укладываются в ее голове.
Что касается работы Алены Хмельницкой — она продолжает активно сниматься. В 2024 году вышли проекты с ее участием «Последняя клятва Гиппократа», «Онегин», «Бедные смеются, богатые плачут», «Солнечная долина». А на 2025 год запланированы премьеры «Бедные смеются, богатые плачут — 2» и «Находка века».
Почему у Алены Хмельницкой нет наград за роли в кино — мнение критика
В фильмографии Алены Хмельницкой десятки проектов, но ни разу она не удостаивалась наград. Как отметил кинокритик Александр Шпагин в беседе с порталом «Страсти», это неспроста. Он считает, что в актрисе нет ничего выдающегося, кроме симпатичной внешности.
«Она абсолютно незапоминающаяся. Для меня это типичная актриса 90-х годов, времени «женской груди», когда эта тема была максимально раскрыта на экране. Вот тогда была Хмельницкая. И таких было очень много. Большинство из них куда-то подевались, ну и хорошо. Потому что они не сравнимы с теми актрисами, которые пришли в конце 90-х», - заявил Шпагин.
Кинокритик отметил — ни в одном фильме нельзя вспомнить Хмельницкую и ее игру. Даже в самом ее знаменитом проекте «Сердца трех» она не продемонстрировала свой талант. А саму кинокартину эксперт считает плохой.
«В «Сердцах трех», помню, была известная ее роль, потому что она была на обложках. Вот эти актрисы были как раз для календарей и обложек только. Ведь по телевизору эти картины не показывали или показывали крайне редко», - поделился Александр Владимирович.
При этом Шпагин надеется, что Алена все еще сможет показать себя. От заявил, что многие актрисы становятся выдающимися именно во взрослом возрасте, когда красота отходит уже на второй план.
«Такими актрисами может быть любой человек. Дело в том, что все люди на свете, за исключением 5%, имеют актерские способности. Любая красивая девочка может стать актрисой. Причем плохо играющие мужчины раздражают, их хочется убить. А девушки — просто не запоминаются. Это просто бабочки-однодневки, которые порхают и все. Но я от души желаю Алене, чтобы ее талант пророс. Часто после 50-ти такое бывает», - отметил критик Шпагин.
Почему Алена Хмельницкая не вышла замуж после развода с Кеосаяном — мнение свахи
Несмотря на то, что развод с Тиграном Кеосаяном у Хмельницкой был много лет назад, она так и не вышла замуж во второй раз. Почему актриса не встретила новую любовь — порталу «Страсти» рассказала сваха Анна Осипова.
«Алена Хмельницкая — яркая, красивая, харизматичная актриса нашего отечественного кино, над которой время не властно. Стоит только на нее посмотреть, как становится ясно, что характер человека отражается на его лице: всегда красивая, позитивная, улыбчивая и в хорошем настроении», - отметила сваха.
По словам Осиповой, о достоинстве Хмельницкой говорит и то, что она сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, отцом своих детей. Ведь не каждая женщина сможет быть другом экс-супругу и его новой избраннице.
«Совершенно справедливо, что она переживает за состояние отца своих детей, так как они не чужие люди, они практически родственники навсегда. Это нормально. Ненормально ненавидеть своих бывших супругов и люди годами идут к пониманию и прощению, чтобы жизнь их самих стала лучше», - поделилась эксперт.
Сваха подчеркнула — сейчас ходит много слухов по поводу личной жизни Алены. Но, как считает Осипова, актрисе вовсе необязателен мужчина рядом.
«Не так давно она рассталась со своим возлюбленным и сейчас находится в «свободном плавании». Алена из тех женщин, для которых наличие мужчины рядом как статус совершенно неинтересно. Ей нужно влюбиться. И поверьте, как только она будет к этому готова, мы обязательно узнаем сей прекрасный факт. Она настолько самобытна, что только любовь может подтолкнуть ее к новым отношениям и я уверена, что это обязательно случится!» - заявила сваха Осипова.