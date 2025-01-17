Съемки в кино, роман с молодым бизнесменом и траур: как живет Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном

Роман с Кончаловским, брак с Тиграном Кеосаяном и развод

Когда Алена была еще совсем молода, у нее закрутился роман с режиссером Егором Кончаловским. Однако даже на тот момент они оба понимали, что ничего серьезного из этого не выйдет.

«Никто не думал, чтобы создавать семью. Это был легкий роман. Это была юность, молодость и без каких-то планов», - делилась актриса в программе «Судьба человека».

Сейчас Хмельницкая с теплотой вспоминает ту интрижку, тем более, что благодаря ей она познакомилась со своим бывшим мужем Тиграном Кеосаяном. Именно Кончаловский представил ее телеведущему. Произошло это так — журналист пришел на спектакль в «Ленком» и после предложил подвезти режиссера и Алену, которые на тот момент были увлечены друг другом. Уже спустя время актриса вновь встретилась с Тиграном по работе и стала общаться с ним более тесно. В итоге дружба переросла в любовь, и в 1993 году они поженились. У супругов совпадали ценности, они оба мечтали о крепкой семье и при этом не мешали работе друг друга. Спустя год после свадьбы у них родилась дочь Александра. А второй ребенок — Ксения — появилась уже только через 16 лет. Но на тот момент актриса и телеведущий уже были близки к разводу.

Хмельницкая прожила в браке с Кеосаяном 20 лет. В 2014 году они решили расстаться.

«Мы пошли в разные стороны. Долгое время мы были командой. Творческой, родителями детей. А потом перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Я даже не знаю, почему мы такие. Эта тема исчерпала себя», - говорила о причине развода Алена.

Как живет Алена Хмельницкая сейчас

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян доказали, что развод не означает, что бывшие супруги должны прекратит общение. Расставшись, они сохранили дружбу. Причем актриса тепло отзывается о нынешней жене телеведущего Маргарите Симоньян. Однако сама Алена после разрыва союза с экс-мужем наладить личную жизнь не смогла. В 2016 году появилась информация, что у нее роман с бизнесменом Александром Синюшиным. Многие поклонники не принимали эту пару, так как предприниматель на 13 лет младше. Но до ЗАГСа у них так и не дошло. В марте 2024 года Хмельницкая и Синюшин расстались.

12 января 2025 года актриса отметила день рождения. Ей исполнилось 54 года. Но масштабно отмечать праздник она не стала, так как, по ее признанию, переживает непростой период. В конце прошлого года она потеряла тетю, с которой была очень близка. Затем Алена узнала о госпитализации и клинической смерти бывшего мужа.

«Внутри полный развал… Есть, о чем подумать… Но важнее и сложнее чувствовать! Это очень больно иногда, но полезно… Попробуйте, дорогие люди! И берегите свои души и здоровье», - делилась артистка с аудиторией.

Подробнее о ее состоянии рассказывала Эвелина Бледанс. По ее словам, Хмельницкая, узнав о состоянии Кеосаяна, буквально погрузилась в транс. Она сильно переживает за него.

«И Алена Хмельницкая, и его взрослые дочери, и все остальные сейчас находятся в трансе. Если бы он сказал об этом раньше, они хотя бы были бы готовы к этому. Мы страдаем и плачем, а мужчины отвечают своими инфарктами, инсультами и даже комой, как в случае с Тиграном», - рассказывала Эвелина.

Кроме того, тяжелым ударом для актрисы стала смерть коллеги Евгении Добровольской. Она делилась, что новости о ее кончине до сих пор не укладываются в ее голове.

Что касается работы Алены Хмельницкой — она продолжает активно сниматься. В 2024 году вышли проекты с ее участием «Последняя клятва Гиппократа», «Онегин», «Бедные смеются, богатые плачут», «Солнечная долина». А на 2025 год запланированы премьеры «Бедные смеются, богатые плачут — 2» и «Находка века».