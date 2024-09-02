«Его главные тренажеры по жизни»: раскрыт секрет стройности Влада Лисовца

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как Владу Лисовцу удается много лет оставаться стройным.

Быть модным - значит не только уметь правильно сочетать вещи, улавливать писки изменчивой моды. Быть модным – значит слушать себя, кайфовать от себя и выглядеть молодо и свежо. Это доказывает эксперт моды и стиля, человек с тонким и светлым чувством юмора Влад Лисовец. Многие фолловеры удивляются как Владу удается выглядеть так потрясающе. Есть ли у него свой секрет сохранения фигуры.

Поклонников своего таланта стилист, возможно, сильно разочарует. Известно, что никаких жестких диет Влад Лисовец не придерживается. И спортом, кстати, тоже не занимается. Тогда что делает его таким привлекательным?

Для того, чтобы выглядеть классно, надо себя чувствовать соответственно. Об этом Влад Лисовец говорил неоднократно. Знаток красоты учит своих учеников осознанному отношению к моде и стилю. Этим же принципом он руководствуется по отношению к себе и потребностям своего организма.