«Его главные тренажеры по жизни»: раскрыт секрет стройности Влада Лисовца
© Starface.ru
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, как Владу Лисовцу удается много лет оставаться стройным.
Быть модным - значит не только уметь правильно сочетать вещи, улавливать писки изменчивой моды. Быть модным – значит слушать себя, кайфовать от себя и выглядеть молодо и свежо. Это доказывает эксперт моды и стиля, человек с тонким и светлым чувством юмора Влад Лисовец. Многие фолловеры удивляются как Владу удается выглядеть так потрясающе. Есть ли у него свой секрет сохранения фигуры.
Поклонников своего таланта стилист, возможно, сильно разочарует. Известно, что никаких жестких диет Влад Лисовец не придерживается. И спортом, кстати, тоже не занимается. Тогда что делает его таким привлекательным?
Для того, чтобы выглядеть классно, надо себя чувствовать соответственно. Об этом Влад Лисовец говорил неоднократно. Знаток красоты учит своих учеников осознанному отношению к моде и стилю. Этим же принципом он руководствуется по отношению к себе и потребностям своего организма.
«Мне это очень импонирует. Я предполагаю, что его формула неповторимого стиля во внешности заключается в бескомпромиссном уходе за тем, чем наградила его природа».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Питание.
Известно, что Влад Лисовец не придерживается никакой специальной диеты. Наоборот он любит красиво и вкусно есть. Как творческая личности, ему важно, чтобы еда была не только источником необходимых нутриентов и энергии, но и доставляла ему радость и удовольствие. Однако, Влад не скрывает, что несмотря на то, что позволяет себе все что хочет, он соблюдает меру.
«Король Хештегов может себе позволить даже фаст фуд, но этот эпатаж не является базой его пищевого поведения. Природное чувство гармонии и собственного комфорта диктуют свои идеалы в питании. Тем более, что его семья многие годы провела в Баку, где на столе всегда много овощей и зелени, полноценные белковые продукты, злаки и фрукты. А это значит, что питание в семье сформировало здоровые привычки в выборе его еды».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Физическая активность.
Да, Влад Лисовец не занимается спортом. Однако, при такой сумасшедшей работоспособности как у него, организм точно не настроится на накопление жировой массы. Его правила – упорство, труд, терпение. Это его главные тренажеры по жизни. В течение всего дня стилист совершает не спортивную активность, но в общем суточном зачете она складывается как нельзя лучше для сохранения его параметров. К тому же не стоит забывать, что мужчине в силу особенностей метаболизма и гормональной активности всегда проще поддерживать и удерживать параметры тела. Это его дополнительный бонус.
Сон.
Влад Лисовец не только стилист и эксперт моды, он много времени уделяет самообразованию, изучал психологию. Это дает ему возможность лучше слышать свой организм. Понимать, что ему нужно, поддерживать и улучшать потребности своего организма в том числе на отдых. Сон, конечно, не доставляет ему удовольствие, но он научился воспринимать его как необходимую часть активной работоспособности своего тонко настроенного организма. Интересно, что для себя Влад Лисовец нашел формулу оптимального количества сна, ему достаточно 5 часов для того, чтобы чувствовать себя хорошо.
Настроение.
«Я предполагаю, что это очень важный аспект в жизни эксперта хорошего стиля. Влад Лисовец сохраняет здоровое чувство юмора, способность радоваться, чувствовать счастье и не перестает мечтать – вот залог бодрости духа и мальчишеских искорок в его глазах. Я хочу пожелать Владу Оставаться таким ярким, неповторимым, совершенствовать свой талант, бережно и чутко относиться к своему организму, чтобы он помогал ему и дальше по жизни».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Полный материал о тяжелом детстве Влада Лисовца, его конфликтах с Сергеем Зверевым и о том, почему он критикует россиян, читайте здесь.