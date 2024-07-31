Эффект «совсем другого человека»: раскрыта тайна помолодевшей Пугачевой в Юрмале
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог Юлия Оконская прокомментировала в беседе с сайтом «Страсти» изменения во внешности Аллы Пугачевой. Свежие фотографии певицы появились после ее приезда в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле.
Она поразила зрителей молодостью лица и образом total black, продемонстрировав стройные ноги в шортах. Разумеется, все тут же заговорили о чудесах современной медицины. Однако пластический хирург Юлия Оконская уверена, здесь поработали не только ее коллеги.
Дело в том, что по интернету ходят два типа фотографий 75-летней певицы в Юрмале. Одни взяты из соцсетей и являют миру чистое, фактически без единой морщины лицо. Ну разве что мимика никуда не делась, ведь без проявления легких носогубных складок невозможна ни одна улыбка. Чаще всего именно по таким снимкам простые обыватели и делают вывод, что Алла Борисовна существенно изменилась, омолодилась и сейчас выглядит, как минимум, лет так на тридцать с хвостиком. Что подчеркивает выбор достаточно молодежного наряда, который, как полагают многие, даме в таком возрасте надевать не стоило.
«А вот другие репортажные кадры, сделанные профессиональными фотографами, передают реальность без прикрас. И на них как раз четко видно, что возраст Пугачевой никуда не ушел. Морщины вокруг глаз присутствуют, овал лица не такой уж и чёткий, имеются провисания в определенных местах, а кисти рук пересекают заметные вены, выдающие количество прожитых лет».
Юлия Оконская
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог
По словам эксперта, никто не спорит, что для своих лет артистка выглядит превосходно. Но она не может точно назвать процедуры, к которым прибегала Пугачева.
Звезда никогда не скрывала своих пластических операций и всегда достаточно откровенно говорила об этом в интервью. Так что за плечами Пугачевой не одна и даже не две круговые подтяжки лица. Правда, знаменитость уверяет, что эти манипуляции были достаточно легкими. По словам Аллы Борисовны, она не переносит общую анестезию, а потому применяется местный наркоз.
Разумеется, практиковала Пугачева и липосакцию, пытаясь вернуть фигуре былую стройность. Вообще борьба с лишним весом преследую певицу всю её жизнь. Иначе никто бы и не помнил тех самых знаменитых балахонов, в которых она постоянно выходила на сцену в один из периодов, начиная с конца 70-х прошлого столетия. И только Валентину Юдашкину удалось уговорить артистку показать публике свои ноги.
Эксперты говорят, что все указывает на то, что Примадонна неоднократно делала и блефаропластику (верхних и нижних век), а также подтяжку лба эндоскопическими методами. К тому же Алла Пугачева, разумеется, регулярно посещает косметолога, ухаживая за лицом и не отказываясь от ботулинотерапии, установки нитей для поддерживания овала лица, филлеров, инъекций гиалуроновой кислоты.
«Но свежие снимки певицы вызывают множество вопросов. Во-первых, она действительно сбросила вес. Но при этом кожа не успела подстроиться под перемены, потому на лице видны провисания в зоне щек и нижней челюсти (вполне заметные брыли). Такой эффект часто дают известные препараты для диабетиков, на которых сегодня худеют многие артисты».
Юлия Оконская
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог
Также, в деле сыграла съемка с фильтрами, это касается не только фото, но и видео.
«Достаточно нанести плотный макияж, который скроет все недостатки возрастного лица, — и готово, соцсети завалены снимками помолодевшей Аллы Борисовны. А широкоугольные объективы всех смартфонов делают лицо и тело уже, вытягивая их в длину. Отсюда и такой эффект «совсем другого человека», ведь реальные пропорции при такой съемке искажаются».
Юлия Оконская
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог
Эксперт напомнила о том, что для своих аккаунтов звезда обычно выбирает отретушированные в фоторедакторах снимки. Примадонна должна всегда оставаться Примадонной в любой ситуации, даже если и живет вдали от Родины.
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