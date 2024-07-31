Эффект «совсем другого человека»: раскрыта тайна помолодевшей Пугачевой в Юрмале

Кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург и оториноларинголог Юлия Оконская прокомментировала в беседе с сайтом «Страсти» изменения во внешности Аллы Пугачевой. Свежие фотографии певицы появились после ее приезда в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле.

Она поразила зрителей молодостью лица и образом total black, продемонстрировав стройные ноги в шортах. Разумеется, все тут же заговорили о чудесах современной медицины. Однако пластический хирург Юлия Оконская уверена, здесь поработали не только ее коллеги.

Дело в том, что по интернету ходят два типа фотографий 75-летней певицы в Юрмале. Одни взяты из соцсетей и являют миру чистое, фактически без единой морщины лицо. Ну разве что мимика никуда не делась, ведь без проявления легких носогубных складок невозможна ни одна улыбка. Чаще всего именно по таким снимкам простые обыватели и делают вывод, что Алла Борисовна существенно изменилась, омолодилась и сейчас выглядит, как минимум, лет так на тридцать с хвостиком. Что подчеркивает выбор достаточно молодежного наряда, который, как полагают многие, даме в таком возрасте надевать не стоило.