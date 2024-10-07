«Ее внешностью занимаются»: пластический хирург раскрыла, что делала со своим лицом Диана Гурцкая

Пластический хирург Гузаль Исамутдинова проанализировала внешность певицы Дианы Гурцкая и раскрыла, что могла делать со своим лицом артистка, чтобы выглядеть молодо в 46 лет. По мнению эксперта, вокалистка может посещать косметолога, который колет ей ботокс. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

Врач Исамутдинова отметила, что у Гурцкая видны возрастные изменения. При этом следов от пластических операций у нее не видно.

«Она себя не видит, поэтому не знает, как выглядит сама по себе. Если говорить о пластических операциях, у нее абсолютно одинаковые везде нос, овал лица. У нее есть возрастные изменения, у нее уже есть небольшой птоз лица, чуть-чуть шея подвисает, второй подбородок начинает формироваться. Возможно, такая генетика. Но у нее лицо очень ухоженное. Скорее всего, она ходит к косметологу», - поделилась медик.

По мнению пластического хирурга, косметолог, к которому ходит Диана, хорошо выполняет свою работу, так как певица выглядит «настоящей». Она предположила, что Гурцкая делает «уколы красоты», чтобы ее кожа была идеальной.

«У нее очень хороший косметолог, так как у нее разглажен лоб, красивый овал, увлажненная кожа — видно, что за этой кожей наблюдают. На некоторых фотографиях у нее есть носогубки, на некоторых фотографиях носогубных складок нет. Это может говорить о том, что она колет гель. Указывающих на пластическую операцию рубцов в области ушных раковин я не вижу. Пока она выглядит достойно, и она настоящая», - рассказала хирург Гузаль Исамутдинова.

Эксперт подчеркнула, что за внешностью Дианы, вероятно, следит целая команда, так как сама она не может оценить, как выглядит.

«В любом случае ее внешностью занимаются, у нее стоят виниры, но при этом у нее очень красивые губы. Они не накачаны, может быть даже там у них есть какое-то количество геля, но это очень-очень минимально, а, значит, за этим строго следят, потому что, если ей накачают губы бантом, это будет видно. И у нее идеальная шея. Видно, что есть кольца Венеры, но они заколоты, скорее всего, ботоксом. Мимика на лице немножко необычная, значит, есть какие-то ботулотоксины и в средней зоне лица, и в области подбородка, да и в области контура, потому что действительно очень четкий контур, либо это какие-то фотошопы», - отметила Гузаль Исамутдинова.

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