«Единственное, что может выдавать возраст»: как Ирине Круг удается сохранять молодость
© Starface.ru
Известный пластический хирург Александр Вдовин изучил фотографии певицы Ирины Круг. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт посоветовал подходящие для знаменитости процедуры.
Ирина Круг в этом году отметит 48-летие. Но поклонники с трудом верят в эти цифры, отмечая, что она находится в очень хорошей форме. Хирург Вдовин определил, прибегала ли артистка к пластике и какие процедуры помогают ей прекрасно выглядеть.
«Изучая ее лицо, хочу сказать, что я не вижу здесь хирургического вмешательства. Так что Ирина вряд ли делала пластику. Максимум, она ходит на процедуры к косметологу-эстетисту. Это – различные маски, может быть, массажи по лицу. Безусловно, у нее наблюдается тенденция к уплотнению кожного лоскута – скорее всего, это аппаратные технологии, которые сейчас очень популярны. Например, игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) или RF-лифтинг Thermage. Каждая такая процедура делается примерно раз в год или полтора — все зависит от качества и плотности кожи. И все они вполне справедливо считаются альтернативой хирургическим операциям и называются безоперационной подтяжкой лица. Благодаря этим процедурам уплотняется и подтягивается кожа, появляется тургор. Именно после таких методик после правильного использования и правильного контроля качество кожи может не только улучшиться, но и сократиться кожный лоскут на 30-40 процентов».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Эксперт не исключает применение инъекций, скорее всего ботулотоксина, который известен в народе как ботокс.
«А еще увеличение губ, с наибольшей вероятностью, с помощью гиалуроновой кислоты».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Вдовин признался, что считает Ирину красивой женщиной и если бы она пришла к нему на прием, то хирург не стал бы советовать ей пластику. По его мнению, певице нечего исправлять с ее «кукольным» лицом. Но проблемы возникают у всех.
«Единственное, что может выдавать возраст, это шея и мочки уха. В принципе можно сделать процедуры также и по шее — это те же аппаратные методики, никакой хирургии. Если Ирине и стоит прибегать к пластике, то не раньше, чем через 15-20 лет можно будет сделать резекцию ДАО (омоложение рта, когда поднимаются уголки губ) и липосакцию подбородка – для сохранения такого же четкого овала лица, как сейчас».
Александр Вдовин
Пластический хирург