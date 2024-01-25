«Единственное, что может выдавать возраст»: как Ирине Круг удается сохранять молодость

«Изучая ее лицо, хочу сказать, что я не вижу здесь хирургического вмешательства. Так что Ирина вряд ли делала пластику. Максимум, она ходит на процедуры к косметологу-эстетисту. Это – различные маски, может быть, массажи по лицу. Безусловно, у нее наблюдается тенденция к уплотнению кожного лоскута – скорее всего, это аппаратные технологии, которые сейчас очень популярны. Например, игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) или RF-лифтинг Thermage. Каждая такая процедура делается примерно раз в год или полтора — все зависит от качества и плотности кожи. И все они вполне справедливо считаются альтернативой хирургическим операциям и называются безоперационной подтяжкой лица. Благодаря этим процедурам уплотняется и подтягивается кожа, появляется тургор. Именно после таких методик после правильного использования и правильного контроля качество кожи может не только улучшиться, но и сократиться кожный лоскут на 30-40 процентов».