«Добило их и так пошатнувшийся брак»: почему на самом деле развелись Харламов и Асмус
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о причинах распада брака Гарика Харламова с Кристиной Асмус.
Гарик Харламов – один из самых востребованных представителей индустрии юмора нашей страны.
«На мой взгляд, он обладает беспрецедентным чувством юмора и является не только мега-талантливым комиком и автором шуток, но и, как мы можем с удовольствием наблюдать последние несколько лет, еще и успешным актером».
Анна Осипова
Сваха
За талантливыми медийными персонами пристально наблюдают не только в контексте их творческой деятельности, но и не менее пристально, за их личной жизнью.
Брак Гарика и Кристины Асмус вызывал огромный интерес публики, еще бы: два популярных человека из разных сфер шоу-бизнеса создали семью и теперь соединили два своих непростых огромных мира в одном пространстве. «И как долго это продлится?» - гадали окружающие. А продлилось это 8 лет, что для таких абсолютно разных людей вовсе немало.
Сваха уверена, что в начале отношений Гарик «взял» Кристину заботой, вниманием и искренним пониманием её внутреннего мира, а она «взяла» его энергией, драйвом и трогательной внешностью, потому что как любому мужчине с ярко выраженной мужественностью нравятся женщины с ярко выраженной женственностью.
«Я не «держала свечку» и могу только предполагать, но думаю, что их брак сошел на «нет» при совокупности разных причин, ведь публичные люди – тоже люди, и у них есть быт, обязанности, привычки, разный режим дня, в конце концов. Ведь ни для кого не секрет, что Гарик начинает функционировать только к вечеру и о его многочасовых опозданиях ходят легенды. На первых порах это может казаться милой особенностью, а со временем – раздражающим фактором, который также складывается в копилку «непреодолимых препятствий».
Анна Осипова
Сваха
Гарик, Рыбы по гороскопу, самый загадочный, непознанный и эмоциональный представитель водной стихии. В это трудно поверить, но при своей, порой, суровой внешности, внутри он человек трепетный, ранимый и очень чувственный. А Кристина, Овен по гороскопу, наоборот, при внешности слабой, беззащитной и хрупкой маленькой девочки однозначно обладает внутренним стержнем. Да и покажите мне слабого и ранимого Овна, нуждающегося в защите? Они такими, безусловно, бывают иногда ... минут пять.
«Но жирную точку в их отношениях, на мой взгляд, поставил нашумевший кинофильм «Текст», в котором Кристина снялась в весьма откровенных сексуальных сценах. И как бы мужчина лояльно и с пониманием не относился к профессии своей жены, как бы ни был интегрирован в мир современного кинематографа, как Гарик, это гигантское испытание на прочность отношений. Кристина сыграла великолепно и то, сколько хейта обрушилось впоследствии на эту пару, как раз говорит о том, что сыграно было настолько гениально, что люди в это безоговорочно поверили. Гарик, безусловно, знает все издержки актерской профессии, но в первую очередь, он мужчина. И, что бы кто ни говорил, его точно сильно подкосило появление любимой жены в таком откровенном образе, который увидела вся страна. Думаю, что это обстоятельство, как бульдозером проехало по их отношениям и «добило» их и так пошатнувшийся брак».
Анна Осипова
Сваха
«Все, что ни делается – все к лучшему», считает сваха. И как бы больно им не было расставаться и переживать разрыв, это было единственное правильное решение для них обоих. Кристина – импульсивная, быстрая, всегда «на поверхности». Гарик – ранимый, рефлексирующий, всегда «на глубине».
«Убеждена, что как люди умные, эти прекрасные талантливые молодые люди, извлекут опыт из своего завершившегося брака и учтут свои ошибки в новых отношениях. А Гарику я желаю обрести, наконец, любовь и душевную гармонию, которую он так долго искал в отношениях с женщинами, в браке с Катериной Ковальчук, которая по всем законам психологии и астрологии практически идеально ему подходит. Она, такая же трогательная «Рыбка», как и Гарик, и однозначно понимает все особенности его внутреннего мира и им точно будет комфортно вместе в их океане счастливой семейной жизни!»
Анна Осипова
Сваха