«Добило их и так пошатнувшийся брак»: почему на самом деле развелись Харламов и Асмус

За талантливыми медийными персонами пристально наблюдают не только в контексте их творческой деятельности, но и не менее пристально, за их личной жизнью.

Брак Гарика и Кристины Асмус вызывал огромный интерес публики, еще бы: два популярных человека из разных сфер шоу-бизнеса создали семью и теперь соединили два своих непростых огромных мира в одном пространстве. «И как долго это продлится?» - гадали окружающие. А продлилось это 8 лет, что для таких абсолютно разных людей вовсе немало.

Сваха уверена, что в начале отношений Гарик «взял» Кристину заботой, вниманием и искренним пониманием её внутреннего мира, а она «взяла» его энергией, драйвом и трогательной внешностью, потому что как любому мужчине с ярко выраженной мужественностью нравятся женщины с ярко выраженной женственностью.