«До сих пор доказывает ей»: как Пугачева поставила крест на личной жизни Филиппа Киркорова
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Филипп Киркоров – поистине является Королем нашей эстрады и олицетворяет блеск и яркость российского шоу-бизнеса. Многие задаются вопросом, почему он до сих пор одинок и много лет ни с кем так и не смог построить близкие отношения. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, какая женщина стала бы идеальной невестой для артиста.
«Дело в том, что Филипп Бедросович настолько погружен в процесс перманентной работы над тем, чтобы удержаться в обойме самых топовых артистов нашей страны, что поиск спутницы жизни точно у него не в приоритете. На это у него попросту нет ни сил, ни времени, а главное, желания. Ведь строить отношения – это определенный труд, на который нужна энергия и ресурс. А Филипп всю свою энергию отдает творчеству, трансформациям и детям»,
Анна Осипова
Сваха
Анна убеждена, что Филипп уже привык к тому образу жизни, который он ведет многие годы. Это только со стороны кажется, что жизнь артиста полна роскоши и блеска. Зритель видит только верхушку айсберга: звезду, которая живет под девизом «смех и радость мы приносим людям!» Но какими усилиями, потом и кровью достается артисту его успех – знает только он один.
«Филипп – человек ранимый, искренний и добрый. При этом, очень импульсивный, могу даже сказать, такой истеричный тип личности. Уверена, что в редкие минуты свободного времени, он просто хочет помолчать и тихо побыть в уединении. Да и затмить Аллу Борисовну не так-то просто. По моему мнению, он до сих пор доказывает ей свою значимость и как артиста, и как мужчины. Пока я не вижу рядом с ним женщины-спутницы жизни, вижу лишь многочисленных женщин-подруг, которые являются для Филиппа настоящими «Бро» и он отвечает им взаимностью»,
Анна Осипова
Сваха
Сваха считает, что жить с таким человеком крайне сложно, потому что звезды такого масштаба априори не бывают легкими и покладистыми, а нередко вообще не созданы для семейной жизни.
«Для того, чтобы рядом появилась по-настоящему любящая женщина, Филиппу необходимо сбавить обороты в погоне за популярностью и направить свою энергию не только на покорение публики, но и на свои внутренние желания: а что же он хочет на самом деле от женщины? Каким он хочет быть с ней рядом? Что чувствовать? И только ответив себе на эти, казалось бы, простые вопросы, к нему притянется именно та, которая пойдет с ним рука об руку по этой прекрасной жизни!»
Анна Осипова
Сваха
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