«До сих пор доказывает ей»: как Пугачева поставила крест на личной жизни Филиппа Киркорова

«Для того, чтобы рядом появилась по-настоящему любящая женщина, Филиппу необходимо сбавить обороты в погоне за популярностью и направить свою энергию не только на покорение публики, но и на свои внутренние желания: а что же он хочет на самом деле от женщины? Каким он хочет быть с ней рядом? Что чувствовать? И только ответив себе на эти, казалось бы, простые вопросы, к нему притянется именно та, которая пойдет с ним рука об руку по этой прекрасной жизни!»