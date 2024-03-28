«До банальности просто»: как Максим Галкин* убрал второй подбородок и мешки под глазами

В последнее время многие отметили, что несмотря на проблемы с концертами и прочими неприятностями, Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) стал выглядеть лучше, чем даже 10 лет назад. Пластический хирург Александр Вдовин в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» раскрыл секрет моложавого вида шоумена и посоветовал процедуры.

Специалист отметил, что юмористу 47 лет, и видно, что он ведет здоровый образ жизни, а также следит за собой.