«До банальности просто»: как Максим Галкин* убрал второй подбородок и мешки под глазами
© Tarakanov Vadim/East News
В последнее время многие отметили, что несмотря на проблемы с концертами и прочими неприятностями, Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) стал выглядеть лучше, чем даже 10 лет назад. Пластический хирург Александр Вдовин в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» раскрыл секрет моложавого вида шоумена и посоветовал процедуры.
Специалист отметил, что юмористу 47 лет, и видно, что он ведет здоровый образ жизни, а также следит за собой.
«Максим*, это видно, бывает у косметологов, однако я бы не сказал, что он выглядит так уж вызывающе молодо. К тому же, если вы посмотрите его фото в собственных соцсетях и те, которые сделаны случайными зрителями или фотографами на концертах, то заметите явную разницу. Объяснение до банальности просто: юморист во время фото или видеозаписи активно использует фильтры. Именно поэтому его лицо выглядит настолько молодо, что он кажется совсем мальчишкой».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Вдовин добавил, что примерно такими же фильтрами пользуется супруга юмориста Алла Пугачева. Но она, по словам хирурга, выглядит для своего возраста прекрасно. Но идеальной кожи добивается именно благодаря современным программам.
Эксперт вернулся к обсуждению внешности Галкина*.
«Если вы посмотрите его фото не из собственных соцсетей, а сторонних людей, то можно обратить внимание на птозные изменения. Нижняя часть лица как бы сползает вниз, явно заметен второй подбородок, брыли. В верхней части лица тоже не все так радужно: заметны мешки под глазами, нависание век».
Александр Вдовин
Пластический хирург
Специалист отметил, что у мужчины тонкая кожа, которая к тому же истончается. Он посоветовал ему аппаратные процедуры – игольчатый RF-лифтинг Fractora, Альтера-терапия (Ultherapy) или RF-лифтинг Thermage.
«Все они не только дают заметный эффект лифтинга, но и улучшают качество кожи. Поскольку у Максима* заметны мимические морщины, такие процедуры примерно раз в год-полтора помогли бы ему выглядеть лучше. А чтобы получить эффект фотошопа в реальной жизни, помогает процедура LUMECCA — ее как раз и называют «процедурой с эффектом фотошопа».
Александр Вдовин
Пластический хирург
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*признан иноагентом на территории РФ