«Для людей уровня Александра это норма»: в чем секрет молодости нестареющего Олешко

«Александр Олешко — популярный актер. И естественно, для актера внешность необычайно важна. Он действительно хорошо выглядит и привлекает внимание. И с годами несильно меняется. Каких-то явных следов хирургических вмешательств я не вижу. Надо отметить, что Александр невысокого роста, достаточно стройного телосложения. И вот эта конституциональная особенность дает возможность ему быть достаточно элегантным, утонченным. Если сравнивать его последние фото с более ранними, мы видим, что в последнее время Александр немного прибавил в весе и мышечной массе, видимо, занимается спортом. Даже небольшая прибавка дает дополнительный объем, а это признак молодости. То есть ткани немножко расправляются, становятся еще более напряженными. И за счет этого возникает ощущение гладкости и подтянутости. То, что он пользуется услугами косметолога, мне кажется, уже даже смешно говорить, потому что, для людей уровня Александра это норма. Но при этом его лицо не выглядит неестественным или надутым филлерами, а это значит, что у Александра хороший косметолог, который работает с качеством и здоровьем кожи», — резюмировал хирург.