Дизайнер Терентьев: образ Собчак на Неделе моды безупречный, а Zivert – дерзкий

«Во-первых, блогеры и артисты сегодня это лидеры мнений, к их мнению прислушивается аудитория, и если вы хотите быть в топе, то нужно уметь работать в этих обстоятельствах. Во-вторых, уметь выделиться и подчеркнуть свой стиль - это здорово. Zivert этим и воспользовалась, она подобрала стиль и лук схожий с ее внутренним я. То, что дизайнер король готики, а Юлия якобы просто пришла покрасоваться – я тоже не согласен, неужели на парижскую неделю моды можно прийти «с улицы» даже артисту? Думаю нет. И насколько я знаю, супруга основателя очень довольна Zivert»,