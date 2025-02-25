«Статусный человек творит дичь»: почему смена имиджа не пошла Глюкозе на пользу

В 2024 году Глюкоза угодила в скандал после выступления в нетрезвом состоянии. Тогда артистка не только попала в список «отмененных», но и кардинально сменила имидж, намекнув тем самым на обновление. Теперь вместо элегантных образов она предпочитает дерзкие, подростковые, вместо «голливудского» макияжа — синие стрелки и бесцветные брови. Дизайнер Артем Терентьев считает, что певица выглядит неорганично в новом образе: эпатаж явно ближе Леди Гаге, чем Глюкозе. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Наталья всегда была бунтаркой, вспомним рисованный персонаж Глюкозы, ее первые выходы в свет, концерты — это девочка-оторва с плохого района, которая потом была обтесана жизнью, светской элитой Москвы, хорошим кругом друзей и любимым мужем. Конечно, сыграл важную роль возраст и материнство. Глюкоза неоднократно входила в топ самых стильных персон глянцевых изданий, роскошная фигура, волосы, идеально подобранный макияж и наряд делали её примером для подражания. Сегодня, это, скорее, откат назад, подражание своей дочери и, следовательно, веянию моды, когда человек уже статусный и состоявшийся может творить некую «дичь» и ожидать ответную реакцию. Но Глюкоза не была такой: мы к ней не привыкли, и от этого шок и критика. Если Леди Гага всегда была королевой эпатажа, то Наташе в этом стиле как бы неуютно», — высказался эксперт.