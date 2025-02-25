«Статусный человек творит дичь»: почему смена имиджа не пошла Глюкозе на пользу
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В 2024 году Глюкоза угодила в скандал после выступления в нетрезвом состоянии. Тогда артистка не только попала в список «отмененных», но и кардинально сменила имидж, намекнув тем самым на обновление. Теперь вместо элегантных образов она предпочитает дерзкие, подростковые, вместо «голливудского» макияжа — синие стрелки и бесцветные брови. Дизайнер Артем Терентьев считает, что певица выглядит неорганично в новом образе: эпатаж явно ближе Леди Гаге, чем Глюкозе. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».
«Наталья всегда была бунтаркой, вспомним рисованный персонаж Глюкозы, ее первые выходы в свет, концерты — это девочка-оторва с плохого района, которая потом была обтесана жизнью, светской элитой Москвы, хорошим кругом друзей и любимым мужем. Конечно, сыграл важную роль возраст и материнство. Глюкоза неоднократно входила в топ самых стильных персон глянцевых изданий, роскошная фигура, волосы, идеально подобранный макияж и наряд делали её примером для подражания. Сегодня, это, скорее, откат назад, подражание своей дочери и, следовательно, веянию моды, когда человек уже статусный и состоявшийся может творить некую «дичь» и ожидать ответную реакцию. Но Глюкоза не была такой: мы к ней не привыкли, и от этого шок и критика. Если Леди Гага всегда была королевой эпатажа, то Наташе в этом стиле как бы неуютно», — высказался эксперт.
На сегодняшний день артистка создает электронную музыку, выступает в роли диджея, но может ли это заменить или хотя бы потеснить и стать конкурентоспособным тому образу, благодаря которому ее полюбили? Артем Терентьев не уверен.
«И «голая вечеринка» Насти Ивлеевой тут не при чем: многие артисты уже давно вышли из черного списка, а Наташа все равно как бы протестует, «не виноватая я, он сам пришел», при этом навалившийся конфликт с Максимом Фадеевым тоже мог сыграть ей на пользу. Вспомним, например, светскую премьеру фильма «Моя ужасная сестра 2». Певица выглядела просто и стильно. Длинные волосы, джинсы, рубашка и ее очаровательная улыбка, благодаря которой она с легкостью обходила колкие комментарии журналистов. Сегодня же это абсолютно другой персонаж, даже не артист, а персонаж, и сможет ли Глюкоза вернуть себя прежнюю — вопрос риторический, а может ей это и не надо. В любом случае, ее луки, прическа и цвет волос — это всегда нечто интересное, стильное, которое заостряет и на себе внимание, и точно не оставит без эмоций», — резюмировал дизайнер.