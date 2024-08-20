«Дело привычки»: как Юлия Ковальчук быстро похудела после родов

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко рассказала о том, как певице Юлии Ковальчук удалось сохранить стройную фигуру даже после вторых родов. Эксперт дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».

По словам Доктора Лазуренко, для изменения веса нужны причины. Просто так вес меняться не может. Есть физиологические причины и патологические условия. Патологические условия связаны с нарушением обменных процессов, гормональным сбоем, возможной генетической предрасположенностью и рядом других ситуаций.

А физиологические причины связаны с запрограммированными изменениями в жизни организма. Например, растущий организм должен и вес немного набирать, или период беременности. Каждая новоиспеченная мамочка очень заинтересована в быстром восстановлении своего организма после родов. Наши звездные мамы не исключение.

Поклонники Юли Ковальчук отметили, как быстро восстановилась певица после вторых родов. Сама Юля говорит, что во время беременности набрала вес чуть больше 14 кг.