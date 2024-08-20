«Дело привычки»: как Юлия Ковальчук быстро похудела после родов
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Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age Наталья Лазуренко рассказала о том, как певице Юлии Ковальчук удалось сохранить стройную фигуру даже после вторых родов. Эксперт дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».
По словам Доктора Лазуренко, для изменения веса нужны причины. Просто так вес меняться не может. Есть физиологические причины и патологические условия. Патологические условия связаны с нарушением обменных процессов, гормональным сбоем, возможной генетической предрасположенностью и рядом других ситуаций.
А физиологические причины связаны с запрограммированными изменениями в жизни организма. Например, растущий организм должен и вес немного набирать, или период беременности. Каждая новоиспеченная мамочка очень заинтересована в быстром восстановлении своего организма после родов. Наши звездные мамы не исключение.
Поклонники Юли Ковальчук отметили, как быстро восстановилась певица после вторых родов. Сама Юля говорит, что во время беременности набрала вес чуть больше 14 кг.
«На самом деле - это как раз та самая физиологическая причина для набора веса. Не будем забывать, что во время беременности организм меняется и подстраивается уже под потребности и нужды ребенка, при этом меняется метаболизм, гормональный фон, самочувствие и пищевое поведение. Прибавка по весу во время беременности у стройной от природы бывшей "блестящей" была абсолютно нормальная».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Дальше, Юля отмечает, что период возвращения к привычной форме давался не так легко, как после первых родов. Однако уже через 7 месяцев певица порадовала поклонников своего таланта шикарной подтянутой фигурой. «Блестящая» с фигурой статуэтки отмечает, что очень старается. Как ей это удаётся?
«Во-первых, Юля вернулась в свой супер активный ритм жизни. При условии такой потрясающей работоспособности, как у Ковальчук, организм будет стараться подстроиться под её ритм. К тому же Юля и до беременности вела такой образ жизни, выкладывалась по максимуму, поэтому для ее организма такая интенсивная активность - дело привычки».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Артистка также много внимания уделяет спортивной составляющей и дает организму тренировки для укрепления мышечной массы, тем самым получает дополнительный инструмент для контроля веса. Именно это помогло ей выглядеть так потрясающе.
«Хочется также отметить, что помимо физической активности, Юля Ковальчук уделяет повышенное внимание своему рациону. Известно, что она редко употребляет мясо. Предположу, что вероятнее всего ее рацион близок к средиземноморскому типу питания. Сам по себе этот тип питания полноценный, разнообразный и очень вкусный. Он содержит полный набор макроэлементов, важных витаминов, жизненно необходимых микроэлементов, в которых нуждается каждый организм».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Специалист не исключает, что также были уходовые процедуры и косметические манипуляции для более интенсивного и качественного восстановления. Все это создает основу комплекса мероприятий, который помог Юлии Ковальчук так быстро войти в форму после вторых родов.
«Хочу пожелать Юле Ковальчук оставаться верной выбранному здоровому образу жизни, получать от него удовольствие, быть активной и продолжать радовать поклонников своим творчеством».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age