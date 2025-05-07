«Дело неблагодарное»: почему Кай Метов не женится на молодой возлюбленной
© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Кай Метов – музыкант, композитор, певец, автор непотопляемого хита «Position №2», человек, который на протяжении многих лет остается популярным в шоу-бизнесе и продолжает заниматься своим любимым делом, несмотря на все трансформации, которые проходит эстрадная индустрия за последние десятилетия. Кай всегда питал страсть к молодым особам, вот и сейчас рядом с ним спутница, актриса Анастасия Рожкова, которая на 27 лет моложе его самого. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась об отношениях артиста.
«Высокий, стройный, улыбчивый, обеспеченный, Кай способен очаровать молодую женщину. А почему бы и нет? Творческому человеку крайне необходимы такие составляющие, как восхищение, одобрение и мотивация. И как раз молодая жена дает ему то, что вдохновляет его на постоянное созидание, что не всегда готова дать взрослая и умудренная опытом, женщина. Рядом с молодой спутницей он сам становится моложе и энергичнее»,
Анна Осипова
Сваха
Многих волнует вопрос, почему Кай не женится на своей избраннице?
«Мнения в обществе по поводу официального оформления отношений разнились во все времена. Но верно одно: еще ни одни отношения не спас штамп в паспорте и ни одну любовь не разрушило его отсутствие. Любовь и ответственность людей друг перед другом либо есть, либо их нет. Тратить драгоценную энергию на то, чтобы «выбивать» из мужчины согласие на официальный брак – дело неблагодарное, и если людям много лет хорошо вместе и их все устраивает, так зачем что-то менять? Только потому, что социум диктует свои правила? Так правила на то и существуют, чтобы их нарушать»,
Анна Осипова
Сваха
Анна Осипова убеждена, что любовь не поддается документированию, и эта прекрасная позитивная пара доказывает данную теорию на протяжении многих лет.
«Так пусть они будут счастливы! А есть ли об этом отметка в главном документе или нет – не имеет никакого значения»,
Анна Осипова
Сваха