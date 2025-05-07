«Дело неблагодарное»: почему Кай Метов не женится на молодой возлюбленной

«Мнения в обществе по поводу официального оформления отношений разнились во все времена. Но верно одно: еще ни одни отношения не спас штамп в паспорте и ни одну любовь не разрушило его отсутствие. Любовь и ответственность людей друг перед другом либо есть, либо их нет. Тратить драгоценную энергию на то, чтобы «выбивать» из мужчины согласие на официальный брак – дело неблагодарное, и если людям много лет хорошо вместе и их все устраивает, так зачем что-то менять? Только потому, что социум диктует свои правила? Так правила на то и существуют, чтобы их нарушать»,