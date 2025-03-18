Делала пластику или нет: в чем секрет красивой внешности Юлии Паршуты
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Певица Юлия Паршута восхищает поклонников не только своими вокальными данными, но и привлекательной внешностью. Некоторые подозревают, что она является клиенткой не только косметологов, но и хирургов. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова изучила фото артистки и в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, могла ли звезда улучшить себя на операционном столе.
«В первую очередь хочется отметить, что Юлия Паршута – очень красивая девушка. У нее яркая необычная внешность - и лицо, и фигура, не придерешься ни к чему. Если попробовать охарактеризовать ее одним словом, я бы выбрала прилагательное «утонченная»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Хирург рассказала, что внимательно изучила ее фотографии и на первый взгляд у нее было мнение, что здесь сыграли роль молодость и генетика.
«Я не вижу никаких серьезных вмешательств. Можно было бы подумать, что она сделала себе нос. У нее он такой идеальный, как будто поработал хороший скульптор-хирург. Но если посмотреть ее старые фотографии, то мы увидим, что нос у нее и раньше был таким же. Почти все женщины хотя бы чуть-чуть, но изменяют форму губ. Однако в случае Паршуты я также не вижу никаких вмешательств. Даже при очень пристальном рассмотрении видно, что губы - абсолютно естественные»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог
Эксперт отметила, что певица очень хорошо ухаживает за собой. Она дала совет и дальше быть столь же внимательней к своей внешности, подаренной ей природой.
Юлии 36 лет, в этом возрасте замедляются естественные процессы регенерации и увлажнения кожи, она становится более тонкой, и количество морщин увеличивается. Чтобы поддерживать кожу гладкой и привлекательной, важно применять комплексный подход к уходу, который включает как профессиональные процедуры в косметических салонах, так и домашние маски, использование качественной косметики и следование здоровому образу жизни.
«Из косметических процедур можно рекомендовать RF-лифтинг, который активирует процессы регенерации, улучшая тонус, текстуру и эластичность кожи. Регулярные салонные пилинги - они помогают избавиться от омертвевших клеток кожи и улучшают ее текстуру. Процедуры можно проводить раз в месяц для достижения оптимальных результатов. Для улучшения увлажненности и качества кожи отлично подойдет мезотерапия, когда время процедуры под кожу вводятся коктейли, содержащие витамины, минералы и аминокислоты. Мезотерапию можно проводить 1 раз в месяц, что поможет поддерживать свежесть и здоровый цвет лица»,
Мадина Байрамукова
Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог