Делала пластику или нет: в чем секрет красивой внешности Юлии Паршуты

Эксперт отметила, что певица очень хорошо ухаживает за собой. Она дала совет и дальше быть столь же внимательней к своей внешности, подаренной ей природой.

Юлии 36 лет, в этом возрасте замедляются естественные процессы регенерации и увлажнения кожи, она становится более тонкой, и количество морщин увеличивается. Чтобы поддерживать кожу гладкой и привлекательной, важно применять комплексный подход к уходу, который включает как профессиональные процедуры в косметических салонах, так и домашние маски, использование качественной косметики и следование здоровому образу жизни.